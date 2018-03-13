ЕС добавил три страны в черный список налоговых гаваней

Вторник, 13 марта 2018, 13:59

ЕС внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, из списка были изъяты три другие юрисдикции.

Как пояснили в Совете ЕС, это было сделано с учетом взятых юрисдикциями обязательств по устранению недостатков, указанных Евросоюзом.

"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - говорится в решении Совета ЕС.

Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему остаются 9 стран и территорий.

Юрисдикции, которые останутся в черном списке, помимо указанных: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

ЕС принял решение создать единый черный список после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers. Рекомендуемое изъятие Панамы может вызвать особый протест.

Представители ЕС заявили, что цель составления черного списка - убедить юрисдикции стать прозрачнее.