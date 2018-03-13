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ЄС додав три країни до чорного списку податкових гаваней

Вівторок, 13 березня 2018, 13:59
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ЄС вніс зміни до переліку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.

Про це йдеться у повідомленні  Ради ЄС.

Крім того, зі списку були вилучені три інші юрисдикції.

Як пояснили у Раді ЄС, це було зроблено з огляду на взяті юрисдикціями зобов’язання щодо усунення недоліків, вказаних Євросоюзом.

"13 березня Рада ЄС виключила Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови" - йдеться у рішенні Ради ЄС.

Таким чином у чорному списку податкових гаваней і надалі лишаються 9 країн і територій.

Юрисдикції, які залишаться в чорному списку, крім доданих до переліку, Американське Самоа, Гуам, Намібія, Палау, Самоа і Тринідад і Тобаго.

ЄС прийняв рішення створити єдиний чорний список після чергового витоку офшорних документів під назвою Panama Papers. Рекомендоване вилучення Панами може викликати особливий протест.

Представники ЄС заявили, що мета чорного списку - переконати юрисдикції стати більш прозорими.

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