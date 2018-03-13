В Словакии повторно задержали героя статьи убитого журналиста Куцяка

Вторник, 13 марта 2018, 20:13

Словацкая полиция во вторник повторно задержала итальянца Антонина Вадалу, который фигурировал в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает Aktuality.sk.

Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции. Сообщается, что задержание произошло во вторник утром в Михаловце.

Италия просит выдачи Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками, к которым может быть причастна международная банда.

Вадалу может быть арестован в течение 48 часов, после чего суд вынесет решение по ходатайству Италии.

Словацкая полиция уже задерживала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании Яна Куцяка. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу. Впоследствии всех задержанных, подозреваемых в связях с итальянским мафиозным кланом "Ндрангета", отпустили.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Из-за убийства журналиста в Словакии начался политический кризис, готовят досрочные выборы.