В Словаччині повторно затримали героя статті вбитого журналіста Куцяка

Вівторок, 13 березня 2018, 20:13

Словацька поліція у вівторок повторно затримала італійця Антоніна Вадалу, який фігурував в розслідуванні вбитого журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомляє Aktuality.sk.

Вадалу затримали на основі європейського ордеру на арешт, виданого італійським судом у Венеції. Повідомляється, що затримання відбулося у вівторок вранці в Міхаловце.

Італія просить видачі Вадалу у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з наркотиками, до яких може бути причетна міжнародна банда.

Вадалу може бути заарештований протягом 48 годин, після чого суд винесе рішення щодо клопотання Італії.

Словацька поліція вже затримувала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні Яна Куцяка. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу. Згодом усіх затриманих, підозрюваних у зв'язках з італійським мафіозним кланом "Ндрангета", відпустили.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Куцяк розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Через вбивство журналіста у Словаччині почалась політична криза, готують дострокові вибори.