Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления в Солсбери

Среда, 14 марта 2018, 14:15

Великобритания созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД.

Министерство иностранных дел отметило, что инцидент в Солсбери, после которого Скрипаль находится в критическом состоянии, "отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии".

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в среду выступит перед парламентом и, как ожидается, объявит о ряде мер против России.

Во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления.

Напомним, 12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.