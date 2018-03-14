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Британія скликає термінове засідання Радбезу ООН через отруєння у Солсбері

Середа, 14 березня 2018, 14:15
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Велика Британія скликає позачергове засідання Ради Безпеки ООН, щоб повідомити країнам-членам про результати розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на заяву британського МЗС.

Міністерство закордонних справ зазначило, що інцидент у Солсбері, після якого Скрипаль перебуває у критичному стані, "відповідає добре сформованій схемі російської державної агресії".

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у середу виступить перед парламентом і, як очікується, оголосить про низку заходів проти Росії.

У вівторок опівночі сплив термін ультиматуму, протягом якого Москва мала пояснити, як секретна хімічна речовина потрапила на британську територію і була використана для отруєння.

Нагадаємо, 12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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