Премьер Британии публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона

Понедельник, 12 марта 2018, 19:37

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в попытке убивства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом она заявила в понедельник вечером, выступая перед депутатами Палаты общин.

"Сейчас понятно, что мистер Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое разрабатывала Россия. Оно является частью нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок", - заявила Мэй.

"Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауни, на нашем знании, что Россия ранее производила это вещество, и до сих пор в состоянии делать это, данных, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства ... правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", - заявила британская премьер.

Тереза ​​Мэй попросила Россию объяснить, как военная химическое оружие попало в британское графство Уилтшир. У правительства Великобритании две версии: либо это прямое действие российского государства, или российское правительство позволило химическому оружию попасть в руки других людей, потеряв контроль.

Мэй отметила, что в среду британское правительство детально рассмотрит ответ российскому государству.

"Если не будет достойного ответа, мы сделаем выводы о том, что эти действия были незаконным применением силы российского государства протии Соединенного Королевства и я вернусь сюда (в Палату общин. - Ред.), чтобы доложить обо всем спект мер, которые мы применим в ответ", - добавила она.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ-5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.