Климкин призвал отобрать ЧМ-2018 в России из-за отравления Скрипаля

Среда, 14 марта 2018, 21:23

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал мнение Британии, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, и призвал лишить РФ права проведения ЧМ по футболу.

Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД.

"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля", - говорится в заявлении министра.

Климкин заверил Британию в готовности Украины присоединиться к ней в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - подчеркнул министр.

Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом, считает Климкин. Он призвал лишить РФ права проводить соревнования.

"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок , бойкотировать этот чемпионат", - отметил глава МИД.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененной нервно-паралитического вещества.