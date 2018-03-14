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Клімкін закликав відібрати ЧС-2018 в Росії через отруєння Скрипаля

Середа, 14 березня 2018, 21:23
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Глава МЗС України Павло Клімкін підтримав думку Британії, що отруєння екс-шпигуна Скрипаля є справою рук Кремля, і закликав позбавити РФ права проведення ЧС з футболу.

Про це йдеться у його заяві на сайті МЗС.

"Останні події, пов’язані з отруєнням колишнього російського шпигуна у Великій Британії, викликають велику тривогу. Зважаючи на дані британських спецслужб та беручи до уваги те, що  відповідь російської сторони є лицемірною й не викликає довіри, ми готові підтримати думку прем'єр-міністра Великої Британії, що це, найімовірніше, справа рук Кремля" – йдеться у заяві міністра.

Клімкін запевнив Британію в готовності України приєднатися до неї у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти, відданої нормам міжнародного права.

"Схоже, що це справді той тривожний дзвінок, який мав би розбудити Захід, принаймні я на це дуже сподіваюся. Тепер Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій", - наголосив міністр.

Однією з перших цілей повинен стати Чемпіонат світу з футболу, який має відбутися влітку, вважає Клімкін. Він закликав позбавити РФ права проводити змагання.

"Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу. Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат", - зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатівта припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Окрім цього, на Чемпіонат світу з футболу до Росії не поїдуть британські урядовці або члени королівської родини.

12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".

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