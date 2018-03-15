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Лавров анонсировал высылку британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Четверг, 15 марта 2018, 12:06
Версия для печати Комментарии

Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

"Обязательно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

Говоря о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что меры в ответ на действия Британии против России не заставят себя ждать, соответствующие предложения сформулирует МИД и другие ведомства, но окончательное решение - за президентом РФ, он выберет вариант, наиболее соответствующий интересам страны.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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