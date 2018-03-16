Российские олигархи в Британии усиливают меры безопасности из-за отравления Скрипаля – СМИ

Пятница, 16 марта 2018, 12:18

Российские олигархи, проживающие в Великобритании, усиливают безопасность своих домов, в частности, нанимают охранников и медиков, в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и смертью российского бизнесмена Николая Глушкова.

Такую информацию получило британское издание The Evening Standard.

Специалисты-консультанты олигархов в Лондоне сообщили, что были завалены запросами от клиентов, которые обеспокоены своей безопасностью после отравления Скрипаля.

Их запросы включают личных охранников, круглосуточный доступ к медикам, мониторинг поставки продуктов питания и проверку персонала.

Один из клиентов даже сделал запрос на установление системы фильтрации воздуха, наподобие той, что есть в "ядерных бункерах", в своей квартире в жилом комплексе One Hyde Park на западе Лондона.

Беспокойство среди олигархов усилилось и после смерти критика Путина и бывшего бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

"Я уже получила полтора десятка звонков от наших российских клиентов с просьбой предоставить информацию об охранниках, дополнительную охрану для домов и подключение к сервисам еды на вынос", - рассказала Бекки Фатема, управляющий директор агентства по недвижимости Rokstone, которая также предоставляет другие консультационные услуги своим богатым покупателям.

Как известно, отравленные россияне, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

Мэй сообщила, что Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".