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ЕС и Великобритания согласовали условия переходного периода после Brexit

Понедельник, 19 марта 2018, 15:22
Версия для печати Комментарии

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности, что переходный период после Brexit составит 21 месяц и завершится 31 декабря 2020 года.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в Брюсселе.

Переходный период рассчитан на период с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и предназначен для смягчения последствий Brexit как для Британии, так и для ЕС.

В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами страны-члена ЕС, оставаясь на едином рынке, но не сможет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Великобритания также сможет вести переговоры и подписывать торговые соглашения во время переходного периода.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Лондон и Брюссель достигли согласия по ряду важных вопросов, которые войдут в текст соглашения о выходе Британии из ЕС.

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