Во Вроцлаве украинца избили в трамвае из-за его национальности

Понедельник, 05 марта 2018, 15:05

Во Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца, оскорбляя его по национальному признаку.

Об этом сообщил Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

По данным Центра, инцидент произошел еще 2 марта около 19:45 в трамвае, который следовал по маршруту номер 31.

Нападавшие оскорбляли украинца по национальному признаку, избили его кулаками и скрылись.

Центр мониторинга сообщил о факте избиения полицию, которая начала поиски злоумышленников.

Напомним, в конце февраля в Варшаве неизвестный совершил нападение на двух украинцев в автобусе с применением оскорблений из-за их национальности.

С помощью записей камер наблюдения уже под вечер того же дня полицейским удалось задержать 27-летнего мужчину. В прокуратуре ему предъявили обвинения в избиении на национальной почве.