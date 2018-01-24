РФ по осени пускают: стала известна схема снятия санкций с России в ПАСЕ

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Среда, 24 января 2018, 10:35

Меньше двух недель назад украинские чиновники, ответственные за тематику ПАСЕ, поздравляли друг друга с победой. Тогда российский парламент официально отказался от участия в работе ассамблеи, и казалось, что на 2018 год это вопрос снят с повестки дня.

Вскоре выяснилось, что это был лишь тактический ход. С началом сессии российское наступление возобновилось. С новой силой.

Генсек Совета Европы начал открытую кампанию за "прощение" России. Впервые за последние годы в Страсбурге появились представители парламента РФ. Начал работу "специальный комитет" по российскому вопросу.

"Европейская правда" выяснила схему, по которой санкции с россиян могут быть сняты уже в первой половине текущего года.

Но сразу отметим: эти события еще не дают повода для пессимизма. Несмотря на усталость от конфликта многих европейцев и финансовый шантаж со стороны РФ, у нас есть все основания рассчитывать на победу и в этой битве. Хотя борьба будет непростой.





Что есть сейчас?

Нынешний статус России в ПАСЕ – очень интересный. Формально она еще с 2016 года не находится под санкциями!

Дело в том, что по правилам ассамблеи санкции ежегодно должны утверждать заново. 2014-15 годы показали, что в Страсбурге более чем достаточно голосов для их подтверждения. Речь идет только о политических ограничениях, ведь ПАСЕ не занимается экономикой – россиян лишали права голоса, права участия в руководящих органах, права быть докладчиками. Ну и, конечно, ассамблея каждый раз осуждала незаконные действия РФ в Крыму и на Донбассе.

Осознав, что шансов победить в этих битвах у них нет, россияне нашли способ избежать ежегодной экзекуции: с 2016 года они "налагают на себя санкции" самостоятельно – каждый раз в январе парламент РФ сам отказывается от участия в работе ассамблеи на год.

Такая странная ситуация мало кому нравится, хотя она и могла продолжаться бесконечно долго. Но в 2017 году Россия изменила правила игры и перешла к финансовому шантажу. Сначала сообщила, что уменьшит на треть свой вклад в бюджет СЕ, а по факту не выполнила две трети финансовых обязательств. Стоит отметить, что ПАСЕ сама по себе не имеет отдельного бюджета, а расходы на ассамблею – это лишь несколько процентов от общего бюджета Совета Европы. За исключением ПАСЕ, россияне принимают участие в работе организации.

Стратегия РФ оказалась действенной.

С конца прошлого года представители РФ повторяют: денег не будет, пока санкции не снимут.

Между тем из-за нехватки российских денег в организации уже начался финансовый кризис, а от депутатов ассамблеи и дипломатов из других стран-членов СЕ все чаще приходится слышать об усталости от украинско-российского конфликта.





Борьба с изнасилованием, страсбургский рецепт

Есть один законный и "правильный" способ снять санкции с РФ: Москва должна признать свои нарушения (речь идет и о Крыме, и о Донбассе) и сделать по крайней мере первые шаги к выполнению резолюций ПАСЕ.

Да, все прекрасно понимают, что при нынешнем руководстве России это останется в теории: не будет ни шагов, ни признания. Поэтому сторонники возвращения РФ разработали альтернативную схему.

Во вторник во Дворце Европы – впервые за последние годы – появились российские депутаты. Сразу на высоком уровне. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета федерации по иностранным делам Константин Косачев приехали, чтобы принять участие в первом заседании специального комитета.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (в центре) и глава комитета

Совета федерации по международным делам Константин Косачев

Формальное название этого органа мало о чем говорит: "ad-hoc комитет по миссии и роли Парламентской ассамблеи". Фактически же этот орган был создан с единственной целью: согласовать механизм, который позволит снять с России санкции и вернуть ее к участию в работе ПАСЕ.

Причем это не "слухи" и не "источники". Эта задача комитета декларируется официально: разработать такие изменения в регламент, которые в принципе не позволят налагать на РФ санкции.

Несмотря ни на какие нарушения – ни предыдущие, ни будущие.

Пожалуй, лучше всего эту идею охарактеризовал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Интересный метод борьбы с изнасилованиями: достаточно декриминализировать это преступление – и все, изнасилований в статистике нет. Вот так же нам предлагают "декриминализировать" преступления России", – считает депутат.

Однако представители РФ подтвердили, что это единственный сценарий, при котором они вернутся в ассамблею. А еще – ключевая деталь – только в этом случае Россия возобновит уплату взносов в бюджет Совета Европы. Для многих в Страсбурге данный аргумент стоимостью в 33 млн евро в год действительно является весомым.





Почему осень?

Для сторонников возвращения России очень важно провести изменения в регламент еще в 2018 году. Дело в том, что в мае следующего года, к 70-й годовщине Совета Европы, планируется провести саммит организации, четвертый в ее истории.

Саммит без участия России лишь усугубит кризис. К тому же этот сценарий – а также срыв саммита из-за российского бойкота – будет означать личное поражение генсека Турбьерна Ягланда.

Неудивительно, что он готов вложить немало усилий, чтобы примириться с Москвой. А без возвращения российской делегации в ПАСЕ это будет крайне сложно сделать.

Ожидаемый график возвращения россиян стал известен после первого заседания спецкомитета ПАСЕ, и он совпал с теми данными, которые ЕП ранее получала от источников в ассамблее. Итак, президент ПАСЕ Микеле Николетти объявил, что комитет должен завершить свою работу в июне текущего года.

При таком сценарии уже в конце июня, на сессии ПАСЕ, может быть проголосовано решение об изменении процедур ассамблеи, то есть о ликвидации инструмента санкций. Если сторонники возвращения РФ будут иметь успех, потребуется еще одно голосование, в Комитете министров, которое позволит россиянам вернуться в ПАСЕ, не дожидаясь начала 2019 года. Для этого придется внести изменения в устав Совета Европы (да, это не просто, но ради 33 миллионов евро...).

И если все эти пункты будут выполнены – уже в октябре делегация РФ может триумфально войти в зал ассамблеи.

Как видите, процедура непростая, поэтому график еще может быть пересмотрен.

Еще не известно, как пойдут дела, ведь первое заседание комитета было ознакомительным, россияне даже не брали на нем слово. Да и перечень вопросов для обсуждения – настолько масштабный, что остается неясным, как депутаты могут успеть проработать их за несколько заседаний до июня.

Чуть больше ясности появится через два месяца. На 16 марта в Париже назначено следующее заседание спецкомитета. Эта встреча пройдет без ожидающих в коридоре журналистов. Парламентарии смогут чувствовать себя свободнее и будут менее ограничены во времени. Именно здесь может начаться серьезный разговор о "декриминализации изнасилования".





Не все так плохо

Итак, о негативном для нас сценарий мы рассказали. Теперь – о позитивах.

Отмена санкций и возвращение россиян – желанный сценарий для генсека Совета Европы; к этому стремится также нынешний президент ПАСЕ, итальянец Микеле Николетти.

Но хотят ли этого все остальные депутаты?

Ключевое преимущество для Украины – в том, что это "прощение" россиян не будет возможным без поддержки большинства ПАСЕ. Причем в открытом голосовании, где позиция каждого депутата будет публичной. До сих пор это играло на руку Украине. Европейские политики вынуждены учитывать то, что по возвращении домой журналисты будут спрашивать их о мотивах "прощения агрессора", и ответ о российских миллионах будет не убедительным.

Но это не единственный аргумент против такой схемы "примирения".

Чтобы вернуть Россию, ассамблее придется урезать часть своих полномочий. Добровольно.

Ведь речь идет не о разовом снятии санкций – Россия требует ликвидировать весь санкционный механизм!

И речь идет о "прощении" не только российской власти – правило о запрете санкций, если оно будет принято, будет действовать для всех государств-членов Совета Европы.

Чтобы добавить голосов россиянам,

на заседание прибыл даже Педро Аграмунт.

Но не факт, что даже с ним сторонников РФ

будет достаточно

Политические преследования? Дискриминация женщин, или нацменьшинств, или ЛГБТ? Запрет свободы слова и митингов? Ассамблея не сможет адекватно отреагировать ни на одну из этих проблем, если они станут реальностью.

И кстати, эта возможность – не такая уж и теоретическая. Неизвестно, куда заведут сложные процессы в Турции и Азербайджане. Да и в странах-членах ЕС не все идеально – вспомним о антидемократических тенденциях в Польше и Венгрии. Будут ли депутаты готовы простить всем все грехи? Заранее, просто на всякий случай? И стоит ли возвращение россиян тех рисков, которым подвергает себя ПАСЕ, закрыв глаза на агрессию России против Украины?

Пока – по словам самих россиян – им не хватает поддержки. Во вторник вечером в отеле одна из украинских депутатов Мария Ионова стала свидетельницей телефонного разговора Петра Толстого, в котором тот рассказывал некоему собеседнику об отсутствии успеха: "Невозможно решить быстро вопрос, сложилась неприятная ситуация. А он (кто-то из руководящих участников спецкомитета) не имеет права содействовать напрямую, поэтому вынужден был говорить общие слова. Мы сидели тихо на комитете, так как украинцы нас провоцировали, а мы не стали отвечать".

Так что есть серьезные основания надеяться, что и в дальнейшем аргументы Украины сработают, хотя наверняка говорить об этом рано.

Можно лишь с уверенностью утверждать, что следующие месяцы в работе нашей делегации в ПАСЕ будут очень важными. И непростыми.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга