Президент Польши извинился за гонения евреев во времена коммунистического режима

Четверг, 08 марта 2018, 15:33

Президент Польши Анджей Дуда извинился перед евреями, которых во время антисемитской кампании в 1968 году выгнали из страны.

Об этом сообщает France24.

"Сегодняшняя свободная и независимая Польша, мое поколение, не несет ответственности и ей не надо извиняться. Но... те, которые были изгнаны тогда... я хочу сказать, пожалуйста, простите республику, поляков, Польшу того времени за такой позорный поступок", - сказал Дуда.

Как известно, в марте 1968 года польские студенты устроили массовые акции протеста, защищая запрещенный коммунистической верхушкой спектакль "Дзяды" Адама Мицкевича.

Протесты молодежи были жестоко подавлены. Правящий коммунистический режим воспользовался этими событиями, чтобы оправдать в своих рядах чистки в отношении евреев. Во время антисемитской кампании евреев назвали "пятой колонной", что привело к их массовой эмиграции из страны.

В том году около 13 000 евреев были вынуждены покинуть Польшу и были лишены польского гражданства.

Напомним, отношения между Польшей и Израилем сильно ухудшились после принятия скандального закона об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание преступлений "украинских националистов", а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.