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Президент Польщі вибачився за гоніння євреїв в часи комуністичного режиму

Четвер, 08 березня 2018, 15:33
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Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед євреями, яких в часи комуністичного режиму 1968 року вигнали з країни під час антисемітської кампанії.

Про це повідомляє France24.

"Сьогоднішня вільна і незалежна Польща, моє покоління, не несе відповідальності і їй не треба вибачатися. Але... ті, які були вигнані тоді... я хочу сказати, будь ласка, пробачте республіку, поляків, Польщу того часу за здійснення такого ганебного вчинку", - сказав Дуда.

Як відомо, у березні 1968 року польські студенти влаштували масові акції протесту, захищаючи заборонену комуністичною верхівкою виставу "Дзяди" Адама Міцкевича.

Протести молоді були жорстоко придушені. Правлячий комуністичний режим скористався цими подіями, щоб виправдати у своїх лавах чистки стосовно євреїв. Під час антисемітської кампанії євреїв назвали "п'ятою колоною", що призвело до їхньої масової еміграції з країни. 

Того року близько 13 000 євреїв були змушені покинути Польщу та були позбавлені польського громадянства.

Нагадаємо, стосунки між Польщею та Ізраїлем сильно погіршилися після прийняття скандального закону про Інститут національної пам’яті Польщі, що передбачає покарання за заперечення злочинів "українських націоналістів", а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

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