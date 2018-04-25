Реформи заради інвестицій: стаття єврокомісара про новий контракт ЄС та України

Нині, за чотири роки після Революції гідності, українці зважують прогрес у здійсненні реформ та ставлять серйозні запитання щодо того, як зміни вплинули на їхнє повсякденне життя.

Ми в Євросоюзі також постійно аналізуємо: який насправді вплив має міжнародна підтримка, в тому числі – понад 10 млрд євро, залучених Європейським Союзом для допомоги Україні.

Так, конфлікт на Сході і далі не згасає; Україна, поза сумнівом, опинилась у складній ситуації. Проте і в цій ситуації такі запитання є закономірними.

Хоча економічне зростання і відновилося після найглибшої кризи 2015 року, та воно, схоже, встановилося на рівні всього 2-3%. А це надто мало, щоб задовольнити справедливі очікування українських громадян.

Зростання реального сектора економіки, що базується на багатьох важливих інституційних реформах останніх років, має бути постійним викликом як для уряду, так і для його міжнародних партнерів. Адже, зрештою, стале економічне зростання – це найкращий спосіб продемонструвати українцям, що реформи дають свої плоди. І, в свою чергу, це зростання надає імпульс для подальшого проведення реформ. Це підтверджує громадське обговорення щодо потреби надати пріоритет інвестиційній підтримці.

Щоб гарантувати вищі темпи зростання, інвестування в реальний сектор економіки має бути значно вищим за сьогоднішній рівень.

Українська держава та її міжнародні партнери мають самі інвестувати кошти – у розвиток приватного сектора, в інфраструктуру, в державні послуги. Це має "додати мастила у механізм" роботи фінансових ринків України, які досі є дуже фрагментованими, та забезпечити внутрішнім та іноземним приватним інвесторам такий рівень впевненості, який дозволить їм справді повірити в українську економіку.

Пропоную називати це "Контрактом ’Реформи заради інвестицій’".

Наша пропозиція є такою: в рамках нового Зовнішнього інвестиційного плану ЄС цього року для України може бути зарезервовано 1,6 мільярдів гривень (50 млн євро), в тому числі для компенсації кредитування банківськими установами, і зрештою – для інвестування у реальний сектор економіки.

В масштабах України ця сума не видається аж надто великою. Проте, за умови розумного використання, це дозволить залучити до 16 мільярдів гривень (500 млн євро) приватних інвестицій.

Ця частина фінансування ЄС надаватиметься у вигляді гранту, але для її отримання потрібно буде зробити певні кроки, що забезпечують довіру інвесторів. Виділення перших 50 млн євро на цей рік відбудеться лише в разі, якщо до літніх парламентських канікул Україна зробить наступні кроки.

Перше: регулювання у сфері енергетики.

Щоби енергетичний ринок працював коректно, можливості для корупції були мінімізовані, потрібне незалежне регулювання. Для нас надзвичайно важливо, щоби нові члени НКРЕКП могли повноцінно виконувати свої функції за законом, що був ухвалений ВР та підписаний президентом майже 18 місяців тому.

Друге: бізнес-омбудсмен.

Нинішній бізнес-омбудсмен вже працює над створенням кращого бізнес-середовища. Проте він і досі діє лише на тимчасових засадах. Ми віримо, що остаточне затвердження самостійності та незалежності бізнес-омбудсмена – як і запропоновано законопроектом, що перебуває на розгляді ВР, – надішле бізнесу необхідний сигнал.

Третє: існуючі вимоги щодо е-декларування статків антикорупційними активістами.

Декларування статків здійснюється державними службовцями, щоб виключити зловживання державними посадами, на які їх призначили, – а не приватними особами, які займаються викриттям корупції.

Наклавши цю вимогу, Україна сама вистрілила собі в ногу.

Зробивши це, ви надали більше аргументів тим, хто стверджує, що українська влада більше зацікавлена у боротьбі з викривачами корупції, аніж дійсно у подоланнi цього явища.

Усі три заходи пов’язані із встановленням довіри до нової України.

Якщо держава може продемонструвати, що здатна поважати незалежність регулятора у сфері енергетики та бізнес-омбудсмена, а також – безумовне право простих громадян України виступати проти корупції, то зростає шанс, що інвестори – як міжнародні, так і вітчизняні – повернуться в Україну, сприяючи тим самим економічному зростанню, яке так необхідне для підвищення рівня життя в усій країні.

За умови таких нових зобов’язань з обох сторін, які втілено у контракті "Реформи заради інвестицій", ми можемо підтримувати прагнення України ставати сильнішою та рухатися вперед разом.



Автор: Йоганнес Ган,

європейський комісар з політики сусідства

та переговорів щодо розширення ЄС