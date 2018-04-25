Пришло время для контракта "Реформы ради инвестиций": статья еврокомиссара Хана

Сейчас, спустя четыре года после Революции достоинства, украинцы оценивают прогресс в осуществлении реформ и задаются серьезными вопросами о том, как изменения повлияли на их повседневную жизнь.

Мы в Евросоюзе тоже постоянно анализируем: какое на самом деле влияние оказывает международная поддержка, в том числе - более 10 млрд евро, привлеченных Европейским Союзом для помощи Украине.

Да, конфликт на Востоке не угасает; Украина, несомненно, оказалась в сложной ситуации. Однако и в этой ситуации такие вопросы закономерны.

Хотя экономический рост и возобновился после глубочайшего кризиса 2015 года, он, похоже, установился на уровне всего 2-3%. А это слишком мало, чтобы удовлетворить справедливые ожидания украинских граждан.

Рост реального сектора экономики, базирующийся на многих важных институциональных реформах последних лет, должен быть постоянным вызовом как для правительства, так и для его международных партнеров. Ведь, в конце концов, именно устойчивый экономический рост - это наилучший способ продемонстрировать украинцам, что реформы дают свои плоды. И, в свою очередь, этот рост дает импульс дальнейшему проведению реформ. Это подтверждает общественное обсуждение о необходимости предоставить приоритет инвестиционной поддержке.

Чтобы гарантировать высокие темпы роста, инвестиции в реальный сектор экономики должны быть значительно выше сегодняшнего уровня.

Украинское государство и его международные партнеры сами должны инвестировать - в развитие частного сектора, в инфраструктуру, в государственные услуги. Это должно "добавить масла в механизм" работы финансовых рынков Украины, до сих пор очень фрагментированных, и обеспечить внутренним и иностранным частным инвесторам такой уровень уверенности, который позволит им действительно поверить в украинскую экономику.

Предлагаю назвать это "Контрактом ’Реформы ради инвестиций’".

Наше предложение заключается в следующем: в рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году для Украины может быть зарезервировано 1.6 млрд грн (50 млн евро), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями, и наконец - для инвестирования в реальный сектор экономики.

В масштабах Украины эта сумма кажется не слишком большой. Однако, при условии разумного использования, это позволит привлечь до 16 млрд гривен (500 млн евро) частных инвестиций.

Эта часть финансирования ЕС будет предоставляться в виде гранта, но для ее получения нужно будет предпринять определенные шаги, обеспечивающие доверие инвесторов. Выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет лишь в том случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги.

Первое: регулирование в сфере энергетики.

Чтобы энергетический рынок работал корректно, возможности для коррупции были минимизированы, нужно независимое регулирование. Для нас чрезвычайно важно, чтобы новые члены НКРЭКУ могли полноценно выполнять свои функции по закону, который был принят ВР и подписан президентом почти 18 месяцев назад.

Второе: бизнес-омбудсмен.

Нынешний бизнес-омбудсмен уже работает над улучшением бизнес-среды. Однако он до сих пор действует только на временной основе. Мы верим, что окончательное утверждение самостоятельности и независимости бизнес-омбудсмена - как и предложено законопроектом, который находится на рассмотрении ВР, - направит бизнесу необходимый сигнал.

Третье: существующие требования об е-декларировании для антикоррупционных активистов.

Декларировать доходы должны государственные служащие, чтобы исключить злоупотребления государственными должностями, на которые их назначили, - а не частные лица, занимающиеся разоблачением коррупции.

Введя это требование, Украина сама выстрелила себе в ногу.

Сделав это, вы дали больше аргументов тем, кто утверждает, что украинская власть больше заинтересована в борьбе с обличителями коррупции, чем действительно в преодолении этого явления.

Все три мероприятия напрямую связаны с установлением доверия к новой Украине.

Если государство может продемонстрировать, что способно уважать независимость регулятора в сфере энергетики и бизнес-омбудсмена, а также - безусловное право простых граждан Украины выступать против коррупции, то возрастает шанс, что инвесторы - как международные, так и отечественные - вернутся в Украину, способствуя тем самым экономическому росту, который так необходим для повышения уровня жизни во всей стране.

При условии принятия таких новых обязательств с обеих сторон, которые отражены в контракте "Реформы ради инвестиций", мы можем поддерживать стремление Украины становиться сильнее и двигаться вперед.



Автор: Йоганнес Ган,

европейский комиссар по вопросам политики соседства

и переговоров о расширении ЕС