7 євро за безвіз: як та коли зміняться правила в’їзду до Шенгену

До редакції "Європейської правди" днями надійшло з десяток запитів на кшталт: "Чи правда, що ЄС змінює правила в’їзду для українців, тепер за використання безвізу доведеться платити по 7 євро?"

Відповісти одним реченням на це непросто, адже у цьому питанні є і правда, і перебільшення.

Так, правила безвізу справді зміняться, законопроект про це – на фінальному етапі схвалення. Ні, це не пов’язано з нашим безвізом або українцями загалом. Ні, це не буде ані дорого, ані довго, ані обтяжливо, ми маємо підстави це стверджувати. До речі, запровадження такої системи взагалі не є новиною, про це було відомо ще до того, як Україна отримала безвіз. ЄП дуже детально описувала цей проект ще у 2016 році, і тоді ні в кого не викликало сумніву, що важливість безвізу не постраждає від цього нововведення.

Отже, щоби зняти всі крапки над словом "зрада":), ЄвроПравда підготувала для своїх читачів відповіді на запитання про те, як працюватиме нова система "дозволів на безвіз", скільки вони коштуватимуть, на кого буде поширюватися нове правило та чому воно не створить проблем для українських подорожуючих.

– То про що йдеться?

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і от зараз нарешті вийшла на фінішну пряму.

Змін буде відразу декілька, та для нас найпомітнішою та найбільш значимою буде одна з них: для тих іноземців, які нині їздять в ЄС за безвізом, буде запущена система за назвою ETIAS – European travel information and authorisation system, у перекладі – "Європейська система авторизації та інформації щодо подорожі". Дозвіл потрібен для подорожі у країни Шенгену (чотирьох "нешенгенських" членів ЄС, охоплених безвізом – Румунії, Болгарії, Хорватії та Кіпру – нововведення не стосується).

Тепер до суті.

За цим проектом, громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані. Обробка заявки коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки.

– 7 євро за поїздку? Нащо такий безвіз, віза була дешевше!

Платити потрібно не за поїздку, а за авторизацію, а діє вона три роки.

Отже, не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою.

Умовно кажучи, для того, хто їздить до Шенгену один раз на три роки, додаткова плата складе 7 євро за поїздку. Той, хто подорожує раз на рік, буде змушений заплатити за поїздку 2,33 євро; двічі на рік – трохи більше за 1 євро, а для часто подорожуючих підрахунок йде на центи.

Навряд чи ці "шалені суми" є хоч для когось обтяжливими.

– То по суті, це буде те саме оформлення візи, але трирічної?

І так, і ні.

Вам дійсно буде потрібно заповнити форму, схожу на візову анкету, але тільки в електронній, а не в паперовій її версії. Там будуть стандартні графи: ім’я, паспортні дані. Будуть запитувати навіть деякі анкетні дані, які раніше посольство не цікавили – приміром, рівень вашої освіти.

Натомість головних "проблемних питань", до яких ми звикли за візових часів, у анкеті не буде. Приміром, мету найближчого запланованого візиту потрібно буде лише вибрати з випадаючого меню (на кшталт туризм/бізнес/до родичів тощо), жодних документів на підтвердження цього подавати не доведеться. Запровадження ETIAS не поверне нам підзабуті за часів безвізу "довідки з роботи", "довідки з банку"; нікого не цікавитиме рівень ваших доходів тощо

Система просто не має на меті перевіряти ці речі. Вона створена для іншого!

І от через це "інше" в анкеті будуть принципово нові запитання на кшталт таких: чи не бували ви у країнах підвищеного терористичного ризику; чи не відвідували країн, де вирують специфічні епідемії (ЄС буде оновлювати цей список); чи не скоювали ви кримінальних правопорушень за останні 10 років, і якщо так – то в якій країні.

– Всім, хто відповів "так", відмовлять у в’їзді?

Ні, все набагато складніше – приміром, який сенс відмовляти туристові у поїздці до Відня лише через те, що він колись з’їздив до Ефіопії, де за рік розпочалася епідемія?

Та й взагалі, очікується, що відмови будуть дуууже рідкісними.

Система не просто прочитає дані, які ви надали, але також порівняє їх із доступними базами даних.

Ті, чиї відповіді взагалі не викликали запитань, отримають авторизацію за кілька хвилин або навіть секунд. А в разі, якщо система "підняла жовтий прапорець", співробітники ETIAS мають право запитати у подорожуючого про додаткову інформацію. У виключних випадках можуть навіть призначити співбесіду.

Приміром, ви писали, що не були у "терористично небезпечних" регіонах, але європейцям відомо, що ви літали до Каїра через Франкфурт якраз за тиждень до теракту в цьому місці – поясніть це, будь ласка. І якщо ви були звичайним туристом, це не стане перепоною для подорожі до Євросоюзу.

Важливо: в анкеті буде пункт, на який багатьом українцям доведеться відповісти ствердно: "Чи не були ви в останні 10 років у зоні війни або конфлікту, а якщо так, то з якою метою?". Багато хто бував на Донбасі за роки неоголошеної війни з РФ.

Але звісно ж, ані участь в АТО, ані проживання в Авдіївці не ставлять хрест на поїздках до ЄС.

Так само не буде потреби виправдовуватися тим, хто народився в Донецьку чи Горлівці – у проекті рішення ЄС навіть окремо зазначено, що дискримінація заявників за походженням напряму заборонена.

За задумкою, відмовляти у в’їзді будуть через такі причини: загроза тероризму від конкретної особи, обґрунтована підозра щодо причетності до злочинної діяльності, наявність даних, що цей подорожуючий планує залишитися в ЄС нелегалом, або наявність порушень, скоєних раніше у країнах ЄС.

До речі, останній пункт ще може принести сюрпризи. Але про це – трохи нижче.

– Це буде стосуватися всіх українців?

Тих, хто подорожує до ЄС за безвізовим режимом – тобто з "пустим" біометричним паспортом.

Чи не єдиний виняток – ті українці, які мають право на проживання в країнах-членах ЄС.

Якщо у вас є паспорт без чипа та з візою, або ж якщо у вашому біометричному паспорті на момент старту ETIAS ще буде стояти діюча віза, вам не буде потрібна авторизація.

Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро.

– Ви кажете, що нова система – це лише проект. Його точно затвердять?

Так, поза сумнівом. ЄС справді потрібна міграційна реформа. Робота над впровадженням ETIAS триває вже кілька років і добряче затягнулася, але зараз вона – на заключній стадії. У квітні Європарламент та Рада ЄС досягли згоди щодо всіх параметрів системи, залишилося ухвалити офіційне рішення, розробити систему та запустити її.

Для любителів читати європейські документи – надаємо посилання на одну з останніх версій європейського законопроекту з цього приводу (pdf, 145 сторінок).

– Коли це все почне діяти?

Ось тут чіткої відповіді немає. Брюссель хотів, щоби система дозволів запрацювала з 1 січня 2020 року, але цей термін зірваний. Нинішні плани – запустити систему з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів "по землі".

– Щоб отримати авторизацію, потрібен час? То тепер не вийде "зібрати речі та махнути до ЄС"?

А от цього не варто боятися. Вийде!

Майже всі українці отримуватимуть "дозвіл на безвіз" протягом хвилини після подання заявки.

Практика інших країн підтверджує цей досвід. ЄС не став першопрохідцем: система "дозволів на безвіз", подібна до ETIAS, давно діє в США та в Австралії, а віднедавна була запущена в Канаді. Приміром, американська система, що має назву ESTA, у 99% випадків дає авторизацію протягом п'яти секунд після введення даних! (До слова, у американців ця авторизація коштує дорожче за європейську – $14, а діє менше – протягом двох років).

Тому якщо ви нічого не порушували в ЄС, не подорожували у небезпечні країни, не маєте судимості тощо – ви майже напевно отримаєте дозвіл "автоматом". І навіть якщо система "піднімає прапорець" і передає ваші дані на глибшу обробку, ви все одно маєте отримати відповідь протягом 96 годин, тобто чотирьох діб (досвід тих же США свідчить, що зазвичай усе обмежується кількома годинами, після чого заявнику також дають авторизацію).

І лише в поодиноких, особливо складних випадках заявника просять надати додаткову інформацію та/або пройти інтерв’ю – наприклад, у консульстві або через інтернет.

– Навіщо всі ці складнощі? Європейці що, і раніше не мали цих даних?

У це складно повірити, але так, не мали. Та й загалом, європейська міграційна система давно потребувала серйозної реформи – яка, власне, зараз і проводиться.

Спільні кордони, тобто Шенгенська зона, діє вже понад 20 років, але за цей час країни-члени ЄС ніяк не зважувалися дати одна одній доступ до своїх баз даних.

Багато хто бачив, як на кордоні (особливо цим грішать поляки) прикордонник довго та наполегливо рахує штампики у паспорті, з’ясовуючи, чи не перевищила людина 90-денний ліміт перебування в ЄС. Річ у тім, що прикордонник не має доступу до даних інших держав, і якщо ви, приміром, перетнули кордон ЄС у Парижі, а вилітаєте через Варшаву – польський прикордонник не бачить у комп’ютері дати вашого в’їзду.

Те саме – з національними базами даних щодо порушників, підозрілих осіб тощо. Нинішня реформа має подолати всі ці проблеми: ETIAS робитиме запити до всіх систем шенгенських країн.

Це, до речі, може принести декому неприємний сюрприз.

Якщо 10 років тому ви не сплатили штраф за паркування десь в Італії, чи Греції, чи Португалії – не дивуйтеся, якщо це спливе саме зараз.

Доки система не запрацювала – лишається не до кінця зрозуміло, наскільки глибокою буде перевірка. Але цілком можливо, що країни-члени ЄС вирішать "зібрати старі борги", блокуючи дозвіл на в’їзд старим порушникам, доки ті не виконають свій обов’язок.

– Але, мабуть, на старті будуть проблеми...

А ось це – цілком можливо.

І, як свідчить досвід, проблем варто чекати не з боку ЄС, а з боку перевізників: законодавство про ETIAS зобов’язує їх перевіряти, чи отримав пасажир авторизацію. А "наперевірятися" вони можуть досхочу – згадаємо, приміром, як за два тижні після старту безвізу компанія Ecolines не пускала на автобус пасажирів, бо не знала, що Болгарія також входить до переліку безвізових країн ЄС.

Тому є всі підстави чекати, що певні проблеми будуть.

Та той самий досвід доводить, що ці складнощі є тимчасовими. Нині безвіз працює як годинник. А ті, хто на старті прогнозував, що на кордон доведеться возити "валізу документів", буде "маса відмов" та "гірше, ніж з візою", воліють не згадувати про свої прогнози.

Немає жодних сумнівів, що схожа історія повториться із ETIAS.

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