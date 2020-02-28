Анти-Меркель: що чекає на Німеччину та ЄС після зміни лідера партії влади

Вже цього літа політична кар’єра Ангели Меркель може добігти кінця.

Так, вона ще залишатиметься на посаді канцлера, проте керівництво її рідною партією, Християнсько-демократичним союзом, може перейти до політика, який обіцяє суттєву корекцію партійного курсу.

Йдеться про колишнього голову парламентської фракції ХДС/ХСС Фрідріха Мерца – багаторічного критика політики Ангели Меркель.

Два роки тому він повернувся у велику політику, і Ангелі Меркель довелося докласти чималих зусиль, щоби лідером партії став не він, а Аннегрет Крамп-Карренбауер. Втім, цей вибір не став вдалим для ХДС – партійні рейтинги залишаються низькими, а посилення партії "Альтернатива для Німеччини" вважається значним програшем саме для ХДС та його очільниці.

Саме тому на початку лютого АКК заявила про відмову від планів боротися за пост канцлера ФРН, а згодом – і від посади лідера ХДС.

Вибори нового партійного лідера відбудуться влітку, і знову фаворитом є Фрідріх Мерц.

Його підтримують значні політичні посадовці, серед яких – колишній міністр фінансів і дійсний голова Бундестагу Вольфганг Шойбле та колишній міністр оборони Карл-Теодор цу Ґутенберґ.

А отже, варто детальніше придивитися до політика, який має всі шанси очолити партію влади у Німеччині і претендувати на посаду канцлера. Яким він бачить майбутнє ЄС, а також відносини із США та Росією?

Попередник Меркель

Фрідріх Мерц почав свою політичну кар’єру зі вступу до ХДС ще у 1972 році, коли він здобував освіту з права та політології в Боннському університеті.

В 1989 році він став депутатом Європейського парламенту, а через п’ять років був обраний в Бундестаг, де й набув значної популярності завдяки своїм законодавчим ініціативам з фінансово-економічних питань.

Починаючи з 1998 року Фрідріх Мерц обіймав ключові посади в керівництві ХДС\ХСС, спочатку як заступник голови фракції Вольфганга Шойбле, а з 2000 по 2002 роки – як голова фракції, аж поки на цій посаді його не замінила Ангела Меркель.

Саме тоді Мерц став завзятим критиком курсу Меркель.

Особливо їхні погляди різнилися в питаннях, пов’язаних із майбутнім партії. Так, поки Меркель намагалася просувати ліберальні ідеї, скеровуючи партію вліво, Мерц залишався прихильником консервативних принципів та ринкової економіки.

Багатьом у Бундестазі він запам’ятався своїм проєктом радикальної податкової реформи, а також гучними промовами на захист німецької ідентичності.

Подальша його діяльність зводилася до посади заступника голови парламентської фракції та члена комітету з правових питань, аж поки 2009 року він не вирішив покинути політичну сцену та зосередитися на своїй бізнес-діяльності, працюючи адвокатом у декількох великих корпораціях.

Повернення

За дев'ять років, проведених поза політикою, Мерц очолював німецьку наглядову раду американської інвестиційної компанії Black Rock, а з 2005 року працював з міжнародною фірмою Mayer Brown LLP.

Також разом зі своєю дружиною він заснував фонд Мерца, основна мета якого – надання допомоги молоді з соціально незахищених сімей для здобуття освіту.

Окрім цього, до 2019 року він також був головою неприбуткової організації Atlantik Brücke, діяльність якої зводилася до посилення трансатлантичної співпраці між Німеччиною, Європою та США в питаннях, пов’язаних з освітою, наукою та культурою.

"Неполітична" діяльність Фрідріха Мерца та постійна критика Ангели Меркель в питаннях соціальної та енергетичної політики дали йому змогу швидко повернутися в політику в 2018 році, коли були оголошені вибори на пост голови партії ХДС.

Однак, незважаючи на популярність серед консервативних членів ХДС, Мерц програв вибори в грудні 2018 року, набравши в другому турі лише 48% голосів.

Попри таку болісну поразку, політичні перегони мали й позитивний аспект для Мерца, оскільки під час цього процесу він отримав змогу проаналізувати всі критичні "погляди в його бік".

Більшість із них стосувалися його роботи в наглядових радах кількох міжнародних концернів, які підозрювали в уникненні сплати податків. Серед основних прикладів виступають компанія з управління капіталом BlackRock та банк HSBC, діяльність яких 2018 року підпала під розслідування прокуратури.

Однак Мерца пов’язували не тільки з шахрайськими схемами в цих компаніях, а й майже в обличчя називали політичним лобістом у фінансовій індустрії. Яскравим прикладом стала заява парламентського статс-секретаря Федерального міністерства оборони Віллі Віммера, який зазначав, що "кандидатура Мерца підготовлена ’’довгою рукою’’", натякаючи на уряд США.

Через такі підозри Фрідріху Мерцу, перш ніж підтвердити свою участь у політичних перегонах 2020 року, необхідно було покинуту роботу в наглядовій раді BlackRock, що він і зробив цього місяця, зазначивши, що залишає роботу, щоб присвятити себе політиці та допомоги ХДС "відновитися".

Друг США та прихильник сильної Європи

Ймовірність перемоги Фрідріха Мерца на найближчих виборах на пост голови партії ХДС достатньо висока. І окрім факторів, які були зазначені раніше, важливу роль відіграють його погляди на майбутню політику партії, яка й приваблює його прихильників.

У своїх заявах Мерц акцентує увагу на необхідності більш консервативних та рішучих кроків у політиці ХДС та зменшення впливу "Альтернативи для Німеччини" та інших ультраправих сил на німецькій політичній арені.

Підтримка його з кожним днем зростає завдяки таким заявам, котрі повертають до ХДС виборців, які покинули її через надто ліберальний підхід Меркель та АКК.

Що стосується зовнішньої політики, то Мерц виступає за зміцнення солідарності країн Європейського Союзу та поглиблення зв'язків зі Сполученими Штатами.

Зокрема, він завжди закликав ФРН відігравати більш значну роль у структурі ЄС, адже саме вона отримала найбільшу вигоду від введення євро.

Останні декілька років Мерц нещадно критикує Меркель за її нерішучу позицію діяти у відповідь на пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона реформувати єврозону.

На його думку, заради посилення ЄС Німеччина повинна піти на деякі поступки з питань наднаціонального контролю над бюджетом держави, розширенням гарантій для європейських банків або прийняттям негативних процентних ставок.

Окрім цього, Фрідріх Мерц виступає за плідну інтеграцію в рамках ЄС у військовому плані.

Так, 25 жовтня 2018 року він підписав лист разом із п’ятьма іншими "провідними німецькими мислителями", де зазначив, що Європа повинна "працювати над створенням спільної європейської армії більш рішуче, щоб європейські держави більше не мали потреби в національній армії".

Ще одним із головних союзників ФРН, на думку Фрідріха Мерца, виступають Сполучені Штати Америки. Для нього трансатлантичне партнерство є однією з найважливіших засад німецької зовнішньої політики. І тому він залишається прихильником НАТО, незважаючи на певні конфлікти з окремими її членами.

Що чекати Україні

Ставлення Фрідріха Мерца до політики Російської Федерації ще до недавнього часу характеризувалося як негативне, а сам він неодноразово виступав за жорстку позицію проти Росії.

"Санкції мають бути довгостроковими зобов'язаннями", – заявляв Мерц у 2016 році. "Нам потрібно залишатися послідовними в нашій позиції щодо Росії, або вона намагатиметься посилити свій вплив", – ще одна його цитата.

Негативне ставлення до російської агресії щодо України лише погіршилося після захоплення РФ трьох кораблів ВМС України у районі Керченської протоки.

Виступаючи 30 листопада 2018 року на регіональній конференції партії в Берліні, коментуючи такі дії РФ, він висловив сумніви щодо доцільності реалізації спільного з РФ проєкту газопроводу "Північний потік-2" та навіть знайшов однодумців.

Щоправда, на сьогоднішній день агресивна політика Фрідріха Мерца змінилася на більш м’яку.

Так, 26 лютого під час виступу в місті Апольда в Тюрингії він заявив про необхідність покращити відносини з Російською Федерацію задля досягнення політичної стабільності в Європі. Щоправда, він проявив сумніви щодо можливості такого зближення, поки при владі перебуває Путін.

Автор: Олександр Логутов,

політолог-міжнародник