Найнебезпечніший день для безпеки Європи настане не тоді, коли Росія вкотре підніме ставки. А коли на фронті в Україні запанує тиша.

Звучить як парадокс. Але саме про це уже попереджають європейські спецслужби.

Фінська SUPO ще 10 березня 2026 року повідомила: ресурси розвідки та впливу Росії зараз "зв'язані Україною", але після війни "стануть доступними для використання деінде".

Нідерландська AIVD в оприлюдненому 23 квітня річному звіті висловлюється ще точніше. Україна досі є найвищим пріоритетом російських кібердиверсантів, головно її енергетика та логістика. Ця пріоритизація може змінитися із закінченням війни, і тоді Росія може ширше спрямувати набуті спроможності на Нідерланди та інших союзників.

Естонська KAPO у своєму щорічнику робить прямий висновок: немає підстав вважати, що російські атаки проти Європи припиняться разом із війною, що інфраструктуру демонтують, а завербованих розпустять. Британський уряд у липні закликав готуватися до "потенційного перенацілення" кібер- і гібридних загроз від російського ГРУ на європейських партнерів.

Отже, три служби і один уряд незалежно одне від одного описують те саме явище. Йому можна навіть дати назву: зворотний дивіденд миру.

Для європейських демократій "дивіденд миру" завжди означав одне: можна послабити оборону. Та для Кремля припинення вогню означатиме протилежне: можна вивільнити апарат, людей і гроші, які зараз згорають в Україні, і перекинути їх на Захід. Перемир'я, яке омине увагою цю машину, буде для Європи не миром. Воно буде лише передислокацією.

Три ресурси, які звільнить тиша на фронті

Отже, що саме Росія може "передислокувати" з України в Європу?

Перший ресурс: апарат. Саме проти України Москва найдовше відточує свою "одноразову" диверсію, і саме тут сьогодні працює найбільша частина її вербувальної машини.

Структура, здатна перекинути цю машину на Захід, уже існує.

Як зазначає британський уряд з посиланням на публічні дані, у ГРУ створено Службу спеціальної діяльності (ССД), яка поглинула горезвісну військову частину 29155 (161-й центр підготовки спеціалістів ГРУ) і веде проти Заходу операції всім гібридним інструментарієм: від диверсій до вбивств і кібератак.

Сьогодні значна частина цієї потужності прикута до українського театру. Завтра вона буде вільна.

Другий ресурс – це люди. Тут цифри KAPO варто прочитати двічі.

Майже 200 тисяч засуджених Росія відправила з в'язниць на фронт. Багато з них мають досвід насильства, частина брала участь у воєнних злочинах, більшість пройшла ідеологічну обробку проти Заходу.

Тепер подивіться на тих, хто вже виконує російські диверсії в ЄС.

Згідно з базою аналітичних центрів ICCT і GLOBSEC, яка на лютий 2026 року налічувала 172 виконавців російських диверсій у Європі, 26% з них мали кримінальне минуле.

Тюрми стали майданчиком для вербування. ICCT фіксує й іншу закономірність: люди, яких у Росії засудили або розшукували за кримінальні злочини, раптом зникали з російських списків розшуку, а згодом виринали в Європі вже як диверсанти.

Демобілізація перетворить цей струмок на ріку.

І канал входу відкритий: за оцінками туристичної галузі, громадяни Росії подали у 2025 році від 620 до 670 тисяч заявок на шенгенські візи, і приблизно 80% їх отримали.

Третій ресурс: наратив. Сьогодні аргумент Кремля для європейського виборця звучить так: "Ваша допомога Україні приводить війну до вас додому". Після перемир'я він зміниться: "Війна закінчилася – навіщо платити далі, навіщо санкції?".

Це та сама операція в новій упаковці, і мета у неї та сама: щоб донор сам, нібито з власної волі, скоротив підтримку, а його "втома" виглядала як природний наслідок миру, а не як продукт спецоперації.

Найкраща диверсія та, після якої жертва дякує за тишу.

Чому Москва грає на цей момент уже зараз

Переговорна фаза для Кремля не є паузою в гібридній війні. Вона є її кульмінацією, бо саме зараз ЄС вирішує, скільки платити Україні і з якими гарантіями: 13 листопада президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив, що на найближчому саміті лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік і далі, а Єврокомісія пообіцяла до того часу підготувати пропозицію, як закрити дефіцит фінансування України на наступний рік.

2 жовтня українська військова розвідка заявила, що російські спецслужби отримали завдання наростити активність на території ЄС і НАТО, готуючи гібридні операції "на підрив допомоги Україні".

Раніше, у серпні, в Лейпцигу була спроба підірвати український вантажний літак модифікованими FPV-дронами. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила в цьому Росію. Голова британської MI5 Кен Маккаллум пізніше назвав це "невдалою спробою" знищити вантажний літак і пояснив логіку прямо: росіяни намагаються розхитати європейські тили саме тоді, коли їхній поступ в Україні мінімальний і жахливо дорогий.

А 16 листопада Рада ЄС внесла до гібридного санкційного списку Social Design Agency – піар-структуру, яку, за словами Ради, фінансує, спрямовує і контролює адміністрація президента РФ. Під санкціями опинилися також 24 її працівники, від аналітиків і авторів до карикатуристів. За даними Ради ЄС, вони працювали над так званою "європейською контркампанією", яка штампувала тексти, меми й фейкові коментарі, щоб наситити й поляризувати європейський інформаційний простір, і над "українською контркампанією", що підсилювала російський наратив про війну.

За словами одного з дипломатичних джерел Reuters, нові санкції ЄС за гібридну діяльність стали відповіддю Євросоюзу саме на спробу атаки в аеропорту Лейпцига.

Тепер у санкційному списку за гібридну діяльність – 111 осіб і 21 організація.

Зверніть увагу на логіку цієї відповіді ЄС.

На дрон біля літака, що працює на допомогу Україні, Європа відповідає санкціями проти фабрики наративів. Брюссель, можливо, сам того не формулюючи, визнав головне: у російській кампанії проти допомоги вибухівка і пропаганда є двома ступенями однієї ракети. Тепер цей висновок треба перетворити на доктрину. І зробити це до того, як переговори дійдуть до питання про санкції.

Що ЄС має вирішити зараз, а не після

Перше. Вивести гібридний санкційний режим за дужки будь-якої угоди.

Нещодавно режим продовжено до 9 жовтня 2027 року. Але Москва неминуче спробує внести "нормалізацію" до переговорного кошика. Європейська рада має заздалегідь заявити, що гібридні санкції стосуються дій Росії проти самого ЄС, а не війни в Україні, і тому не можуть бути предметом торгу щодо українського перемир'я. Знімати їх можна лише за умови верифікованого припинення диверсій на європейській території.

Друге. Вписати гібридний розділ у гарантії безпеки.

Урсула фон дер Ляєн 13 листопада говорила про надійні та юридично обов'язкові гарантії для України. Якщо в цих гарантіях не буде пункту про те, що російська диверсія на території ЄС чи України після перемир'я є його порушенням з автоматичним поверненням санкцій, Росія отримає те, про що мріє будь-яка спецслужба: легальний мир на фронті і безкарну війну в тилу.

Третє. Закрити Шенгенську зону для російських комбатантів до початку демобілізації, а не після.

У березні вісім лідерів, серед них Фрідріх Мерц і Дональд Туск, звернулися до президента Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою цільових візових обмежень для росіян з бойовим досвідом в Україні.

Естонська KAPO вже розпочала внесення таких осіб до шенгенського списку заборони в'їзду.

Це треба зробити загальноєвропейським механізмом – і Україна має бути в ньому ключовим постачальником даних, бо саме вона має найбільший масив відомостей про учасників агресії, від протоколів допитів полонених до матеріалів кримінальних проваджень.

Четверте. ЄС має зберегти контррозвідувальну вісь з Україною як окремий трек, незалежний від долі переговорів. Спільна слідча група Румунії, Чехії, Польщі та Литви при Євроюсті вже показала, що мережу, яку підозрюють у підпалах і спробах підпалів у чотирьох країнах на замовлення іноземної спецслужби, можна викрити й довести до суду.

Україна, через яку пройшли сотні таких вербувальних історій, має бути в цих групах постійним учасником, а не запрошеним свідком.

П'яте. Не демобілізувати власну пильність разом із чужими арміями. Бюджети на захист критичної інфраструктури й оборонних підприємств неминуче опиняться під тиском політичної спокуси "мир настав". Згаданий вище голова британської MI5 Кен Маккаллум сформулював правило, яке варто повісити в кожному міністерстві: впроваджувати захист від диверсій треба "напередодні, а не наступного ранку".

Що можуть зробити медіа, компанії і громадяни

Редакціям. Поки тривають переговори, кожен гучний інцидент у Європі, чи то підпал, вибух або кібератака, варто зіставляти з календарем політичних рішень: самітів, голосувань про допомогу Україні, продовжень санкцій. Повідомляючи про такий інцидент, слід ставити не лише питання "що сталося?", а й "чому саме цього тижня і кому це вигідно перед найближчим рішенням?"

І ще одне правило: не повторювати в заголовках тезу "війна скінчилася, допомога зайва" навіть у лапках.

Це заголовок, який Москва хоче бачити найбільше.

Компаніям, що працюють на оборону та на допомогу Україні, не варто скорочувати охорону, навчання персоналу й контррозвідувальні брифінги через очікування миру. Найближчий рік буде для них не спокійнішим, а небезпечнішим.

Слід бути пильними українцям у Євросоюзі. Їх Кремль спробує використати двічі: як дешевих виконавців своїх операцій і як вітрину наративу "біженці несуть війну".

Організація ICCT описує типовий сценарій вербування серед вихідців з окупованих територій: контакт від знайомого з довоєнного життя, який залишився, наприклад, на Донбасі і тепер працює на ГРУ. Якщо давній знайомий пропонує "підробіток" з фото, посилками чи поїздками – це не підробіток, і варто повідомити про таку пропозицію компетентні служби.

Індикатори намірів Кремля

Європейським і українським аналітикам варто відстежувати п'ять сигналів чи ознак того, що Москва готує "перехідний період" на свою користь. Це можуть бути:

спроби внести гібридні санкції чи візові обмеження до переговорних текстів;

сплески інцидентів у тижні перед ключовими раундами переговорів і рішеннями про фінансування України;

зростання візових заявок від чоловіків призовного віку з бойовим досвідом і спроби в'їзду через треті країни;

перенацілення вербувальних оголошень з українських адрес на європейські об'єкти: військові, критичну інфраструктуру і системи зв'язку. Зокрема, на станції Starlink, які ГУР 2 жовтня назвало серед імовірних цілей;

наратив "мир без санкцій" у вустах європейських лідерів думок, яких раніше не помічали в проросійських позиціях.

Росія вже програла війну за швидку перемогу в Україні. Вона розраховує виграти війну за те, що буде після. Європа ще може не дозволити їй цього. Але тільки якщо вирішить долю російської гібридної машини тепер, поки ще стріляють – а не тоді, коли тиша на фронті здасться всім довгоочікуваним миром.

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