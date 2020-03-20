Три сценарії протидії епідемії: чому Нідерланди не перекриватимуть кордони через коронавірус

Держави Європи обирають різні шляхи протидії епідемії коронавірусу. Хтось запроваджує комендантську годину ще до масової появи інфікованих. Хтось закриває кордони та повністю припиняє авіасполучення (як це зробили чимало східноєвропейських держав). Хтось – навпаки, намагається до останнього триматися без обмежень. Хтось, як Нідерланди, шукає проміжний варіант.

Нідерланди мають вже 2,5 тисячі тих, хто захворів, та 76 загиблих від коронавірусу, але відмовляються забороняти в’їзд та виїзд з країни. Така стратегія, запевнюють в уряді, базується на рекомендаціях вірусологів.

Щоби відстояти та пояснити свій вибір, прем’єр-міністр Нідерландів звернувся до нації із промовою, де пояснив, якими були варіанти дій уряду та чому був обраний саме цей шлях.

Поміж тим, у своїй промові він критикує "жорсткий" шлях, обраний Україною та низкою інших держав.

"Європейська правда" публікує текст його промови. Її переклад українською підготували у VoxUkraine.

Також радимо прочитати аналогічну промову Ангели Меркель: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас.

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Коронавірус вже охопив нашу країну та решту світу. Перед нами всіма стоїть неймовірно важливе завдання.

Багато хто відчуває, наче в останні тижні нас усіх запхнули на американські гірки, і потяг летить усе швидше і швидше. Ви думаєте: "Невже це відбувається насправді?", адже заходи безпеки, вжиті тут (у Нідерландах) і в інших країнах є безпрецедентними для мирного часу.

На початку я хотів би висловити співчуття родинам загиблих від вірусу. Всім, хто перебуває в лікарні чи одужує вдома, я бажаю найшвидшого відновлення сил.

І я хочу звернутися до людей похилого віку та людей зі слабким здоров’ям. Я розумію, що ви дуже стривожені, і саме тому хочу запевнити, що мінімізувати ризики для вас – наш абсолютний пріоритет.

Усі новини з нашої країни та з-за кордону, усі події, що йдуть одна за одною немов лавина, очікувано підвищують тривогу в суспільстві.

У всіх є питання. "Що я можу зробити, щоб захистити себе та близьких? А як щодо школи та роботи? Чи можна відзначити день народження малюка? Сімейні вихідні? Весілля? Скільки це триватиме? Чому країни вживають різних заходів?"

У сучасному світі новини та інформація поширюються швидше за світло, і думки також озвучуються дуже швидко. Я розумію це.

Але для того, щоб дати відповіді на всі запитання, нам потрібні знання та досвід експертів: таких як Яап ван Діссель та його колеги з RIVM (Громадське медичне агентство) та за його межами. Вірусологів, лікарів інтенсивної терапії та інших фахівців.

Від початку усі заходи, що проводилися у Нідерландах, спиралися на їхні рекомендації. І важливо, щоб ми продовжували орієнтуватися за цим компасом наукових знань та достовірних фактів.

Це єдиний розумний спосіб продовжувати робити необхідні кроки, які неминуче виведуть нас на потрібний шлях.

Тому що сьогодні ввечері у мене немає для вас заспокійливих слів.

Реальність у тому, що коронавірус тут і поки нікуди не зникне. Немає легкого чи швидкого способу виходу з цієї неймовірно складної ситуації. Реальність у тому, що найближчим часом велика частина населення Нідерландів буде заражена цим вірусом.

Саме про це зараз кажуть експерти.

Також вони кажуть, що, поки ми чекаємо на вакцину чи ліки, можна уповільнити поширення вірусу та одночасно посилити груповий імунітет.

Тут потрібне пояснення.

Ті, хто переніс вірус, зазвичай отримують імунітет – згадайте кір. Чим більша група людей з імунітетом, тим менше ризик, що вірус дістанеться до вразливих людей похилого віку та людей зі слабким здоров’ям. За допомогою групового імунітету ви будуєте навколо них умовну захисну стіну.

Такий принцип. Але ми маємо розуміти, що для формування групового імунітету може знадобитися кілька місяців і навіть більше, і протягом цього часу нам потрібно максимально захистити людей, що належать до груп ризику.

Загалом є три можливих сценарії.

Перший сценарій: максимальний контроль вірусу. Це призводить до контрольованого його розподілу серед груп, що мають найменший ризик.

Це варіант, який обрали ми.

Максимальний контроль означає, що ми намагаємося вжити заходів, щоб згладити пік епідемії, розтягнути її на більш тривалий період.

За такого підходу, коли більшість людей матиме лише незначні симптоми, ми формуємо імунітет та гарантуємо, що система охорони здоров’я зможе впоратися з напливом хворих. Наша мета – уникнути перевантаження будинків для літніх людей, лікарень та особливо реанімаційних відділень. Щоб був достатній потенціал для допомоги найбільш вразливим людям.

Другий сценарій – ми ніяк не намагаємося зупинити поширення вірусу. Це повністю перевантажить нашу систему охорони здоров’я на піку епідемії, зробить нас неспроможними надати достатню допомогу вразливим людям похилого віку та іншим особам у групах ризику. Цього сценарію ми мусимо уникнути за будь-яку ціну.

Третій сценарій – ми намагаємося повністю зупинити вірус. Це означає повністю ізолювати країну. Такий жорсткий підхід може на перший погляд здатися привабливим, але експерти зазначають, що це точно не дні та навіть не тижні.

За такого сценарію нам насправді довелося б закрити нашу країну на рік чи навіть довше, з усіма наслідками, які це потягне за собою. І навіть якби це було практично можливо – змусити людей брати дозволи на те, щоб вийти з дому, – вірус може накрити нас, щойно ці заходи будуть зняті.

Нідерланди – відкрита країна, і поки вакцини немає, коронавірус буде продовжувати поширюватися світом, наче хвиля, і не омине нашу країну.

Всі поради та заходи, що вже оголошені, спрямовані на реалізацію першого сценарію "максимального контролю". Від відносно простих вказівок не тиснути руки, частіше мити їх та тримати дистанцію метр-півтора – до далекосяжних заходів, таких як заборона проведення масових зборів та закриття закладів громадського харчування.

І ми, звичайно, щодня аналізуємо ситуацію. Скільки триватимуть ці заходи та чи потрібно буде робити більше, залежить від того, як вірус буде поводитися в найближчі тижні та місяці. І від того, якими будуть результати досліджень, що не стоять на місці.

Можливо, деякі заходи можна буде послабити, але іноді доведеться йти на додаткові перестороги, щоб стримати поширення вірусу. У найближчі місяці ми продовжимо аналізувати та вимірювати. Ми будемо продовжувати пошук балансу між вжиттям необхідних заходів і тим, щоби,

наскільки можливо, забезпечити людям звичне життя.

Якщо ми зможемо контролювати поширення вірусу, наслідки епідемії для здоров’я населення зрештою будуть найбільш керованими.

Водночас ми не можемо і не будемо закривати очі на економічні наслідки цієї кризи. Багато людей хвилюються, чи збережуть свої робочі місця, адже для багатьох компаній, великих і малих, це надзвичайно важкий період. Дуже багато підприємців раптом опинилися в глухому куті. Пані з кав’ярні на розі, квітникар, транспортний оператор, фрілансер – але також і національні гіганти, такі як KLM.

Я хочу сказати підприємцям Нідерландів та їхнім працівникам ось що: уряд зробить все, щоб підтримати вас. Ми прагнемо підтримати бізнес і забезпечити, щоб люди не втратили роботу.

Це буде непростий період, але ми вас не підведемо.

І нарешті, я хотів би подякувати всім у Нідерландах за те, як ви дотримувалися вказівок та заходів, та за всі приклади взаємодопомоги.

Я радий бачити, що ми готові допомагати один одному у непрості часи. Продовжуйте. Будьте уважні та дотримуйтесь вказівок, навіть якщо ви сильні та здорові, на благо людей, які вразливіші за вас.

Це дійсно важливо.

Продовжуйте зберігати здоровий глузд і слухати експертів. Продовжуйте допомагати один одному, де це можливо. Це час, коли нам потрібно підтримати один одного, попри усі розбіжності та суперечності. Час поставити спільний інтерес вище за особисті.

Час дати простір та виявити довіру до людей, які вдень та вночі працюють, щоб допомогти іншим та утримати вірус під контролем. Це прибиральники, медсестри та лікарі в лікарнях, ті, хто доглядають за літніми людьми, лікарі загальної практики та працівники GGD, працівники поліції, персонал швидкої допомоги та інші медичні працівники.

Їм, а також усім людям, які залишаються на своїх робочих місцях у школах, дитсадках, громадському транспорті, супермаркетах, хочу сказати: ви робите неймовірну роботу – і за це я вам дуже дякую.

Я хотів би закінчити таким зверненням: попри всі невизначеності, одне є абсолютно зрозумілим: перед нами стоїть неймовірно важливе завдання, і нам доведеться це зробити силами 17 мільйонів людей.

Разом ми подолаємо цей важкий період.

Догляньте один за одним. Я розраховую на вас.

Автор: Марк Рютте,

прем’єр-міністр Нідерландів,

звернення до нації 16 березня 2020 року