"Нагодуй лікаря" і "Видима рука": як живе Польща під час коронавірусу

Епідемія коронавірусу в Польщі показала неймовірну відповідальність і самоорганізацію суспільства.

В екстремальній ситуації, коли державні інститути зайняті безпосередньою боротьбою з новою загрозою і не можуть вирішувати безліч супутніх завдань, ініціативу взяли на себе звичайні громадяни.

#Залишайсявдома

Поляки досить швидко переконалися: щоби здолати епідемію, важливо сидіти вдома, а якщо вже зустрічатися зі знайомими, то в дуже вузькому колі.

Але ще до того, як це сталося, до акції #Zostańwdomu (#Залишайсявдома) приєдналися діячі культури і спорту. І це спрацювало.

Адже суспільство в Польщі, як, втім, і в усьому світі, не дуже довіряє політикам, і їхні заклики напевно викликали б багато підозр.

Якби зі зверненням виступила влада, опозиція протестувала би проти обмеження громадянських свобод. Якби виступила опозиція, влада визнала б це громадянською непокорою.

Звернення діячів культури і спортсменів мали набагато кращий ефект.

Вони, наприклад, говорили про те, як можна цікаво проводити час у чотирьох стінах - самому або з родиною. Польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук закликала не забувати про культуру і, запасаючись необхідними продуктами, купити на період карантину і кілька книжок.

Деякі театри пропонують безкоштовні онлайн-спектаклі, музиканти організовують у мережі концерти. Так зробила одна з найпопулярніших зірок польської естради Уршуля: концерт, який вона дала в неділю у власній студії, можна було подивитися лише в інтернеті.

З цікавою ініціативою виступило об'єднання письменників і письменниць Unia Literacka - воно проводить у Facebook щоденні зустрічі з авторами, під час яких ті читають свої твори. "Тиждень тому я закінчив нову книгу, прем'єра в червні, але, як суперпрем'єра, перший розділ я набормочу для вас онлайн. Трилер частково на медичну тему, тож саме вчасно", - анонсує автор детективів Зигмунт Мілошевський.

Реагують на ситуацію і оператори мобільних та кабельних мереж. Компанії відкривають доступ до раніше платних абонементів із дитячими фільмами, спортивними програмами, збільшують ліміти доступу до інтернету.

Якщо культура не переконає когось залишитися вдома, то в цьому, можливо, допоможуть спортсмени.

Футболіст польської збірної і "Баварії" Роберт Левандовський звернувся із закликом в першу чергу до підлітків. "Спорт дуже важливий, але ваша безпека важливіша. Будь ласка, використайте найближчий час настільки добре і безпечно, наскільки зумієте. Спокійно і у себе вдома", - написав він в Instagram. Спортсмен також показав своє домашнє тренування з донькою на плечах.

"Видима рука"

Акція #zostańwdomu допомагає протидіяти поширенню вірусу, але всім зрозуміло, що іноді залишати житло необхідно - хоча б для того, щоби купити їжі або погуляти з собакою.

Виникає питання: а як бути тим, хто зараз не може вийти з квартири?

Насамперед ідеться про людей старшого віку або тих, які мають хронічні захворювання - тих, кому найбільше загрожує вірус, а також про тих, хто повернувся з інших країн або з іншої причини змушений проходити двотижневий карантин.

Тут на допомогу приходить створена у Facebook група "Видима рука" (Widzialna ręka). У ній небайдужі люди пропонують допомогу з покупкою продуктів і ліків та іншу підтримку.

Назва групи відсилає до відомої за часів ПНР телевізійній програмі "Невидима рука", яка спонукала школярів допомагати іншим людям. Альтруїсти не називали себе, але залишали на місці відбиток долоні фарбою.

"Вам потрібна допомога з дитиною, тому що закриті школи, або собаку потрібно вигуляти або забрати на якийсь час? А може, вам треба поговорити з іншою людиною?" - пишуть засновники групи, що зібрала протягом тижня понад 87 тисячі підписників.

І це лише "центральне відділення", а є ще понад сотню місцевих - в містах і окремих районах, - що з’являються, наче гриби після дощу.

У групі трапляються різні прохання: комусь треба купити сироп від кашлю для дитини, комусь - винести сміття або придбати продукти.

Але йдеться не лише про допомогу, яку можна надати фізично, вийшовши з дому: тут можуть, наприклад, надати консультацію і є психологи, знайдеться також порада та підтримка для того, хто залишився вдома з дітьми і вже не знає, яку розвагу вигадати - є люди, готові, наприклад, віддалено почитати малюку книжку.

Кожен робить, що може: перекладачі навчають іноземних мов, фітнес-тренери проводять онлайн-заняття, хореографи вчать танцювати, діти малюють картинки для лікарів та інших людей, що знаходяться на передньому краї боротьби з коронавірусом.

Важливу допомогу надають і юристи, які консультують в першу чергу з питань, пов'язаних з обмеженнями у зв'язку з епідемічною загрозою (наприклад, тим, що стосується фінансового захисту працівників і підприємців).

Зрозуміло, вся допомога та консультації в групі - безкоштовні.

Трапляються і оголошення про адресну фінансову допомогу сім'ям, які опинилися в особливо тяжкій ситуації.

З'явилася також особлива підгрупа "Видимої руки" для іноземців, які живуть у Польщі, і кілька груп для поляків у різних містах Великої Британії.

Окрім такої загальної групи "про все" з'явилися й ініціативи, присвячені окремим складним питанням.

Так, наприклад, група "Пес у короні" допомагає знайти людину, яка може вигулювати собаку або забрати її до себе, поки господар перебуває в добровільному (за віком або станом здоров'я) чи вимушеному карантині.

А один із варшавських собачих готелів готовий у такій ситуації надати притулок улюбленцю безкоштовно.

"Їжа для лікаря"

Онлайн - це ще не все. Оголошення про допомогу (в першу чергу - про покупку продуктів і прогулянки з собаками) можна побачити на сходових майданчиках. Приклади таких плакатів легко знайти в інтернеті: досить дописати туди свій номер телефону або номер квартири, повісити в під'їзді - і ти вже волонтер.

З'являються ініціативи із пошиття захисних масок, яких не вистачає часом навіть працівникам служби охорони здоров'я. Долучитися може кожен, у кого є машинка і хто вміє шити.

А, втім, можна знайти і машинку напрокат для тих, хто хоче допомогти, і навчання для тих, хто не вміє шити - наприклад, гданська швейна майстерня "Koty na płoty" підготувала онлайн-курс.

До пошиття масок для лікарів і всіх, хто потребує, приєдналася і група біженок із Чечні - вони лише просять надсилати їм гроші на витратні матеріали. "Колись ми самі потребували допомоги, щоби знайти своє місце в Польщі, а тепер хочемо бути корисними у важкі для всіх часів", - пишуть вони.

Лікарів, яким зараз особливо важко, намагаються підтримувати й іншими способами - наприклад, готувати і доставляти їжу.

Адже у самих медичних працівників зараз навряд чи є час і сили подбати про себе.

Щоби скоординувати допомогу, яку готові надати ресторатори, виникла спеціальна група на Facebook. А ініціатива "Їжа для лікаря" почала збір грошей на покупку гарячого харчування для медичних працівників.

Прохання від поліції

Хоча часом починає здаватися, що зараз буквально всі в Польщі намагаються проявити себе з кращого боку і допомогти ближньому, на жаль, часом ситуацією користуються злочинці.

Один зі способів шахрайства маскують під допомогу з покупками.

Злочинці беруть гроші у літніх людей, після чого зникають разом із готівкою (справжні помічники або купують за свій рахунок, або беруть оплату після доставки).

Були зафіксовані випадки, коли зловмисники виманювали гроші на щеплення від коронавірусу, які нібито починають робити по всій Польщі (звичайно, жодних щеплень ще немає), або продавали "чудодійні засоби" від хвороби.

Втім, будемо сподіватися, що на шахраїв подіє звернення, яке з'явилося 18 березня на фейсбук-сторінці польської поліції. Правоохоронці пишуть, що, оскільки у зв'язку з пандемією на них покладено багато додаткових обов'язків, вони просять тимчасово утриматися від вчинення злочинів та порушення громадського порядку.

Про те, коли можна буде повернутися до звичайної гри в грабіжників і поліцейських, буде оголошено додатково.

Автор: Пьотр Погожельський,

журналіст Polskie Radio

Стаття була опублікована на порталі "Новая Польша". Републікувовано за згодою власника авторських прав