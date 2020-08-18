Рівняння на схід: як США збільшують свою військову присутність у Польщі

Сполучені Штати збільшують свій військовий контингент у Польщі.

Відповідну Угоду про посилену оборонну співпрацю (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) за присутності польського президента Анджея Дуди 15 серпня підписали міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак і державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео.

Документ було підписано під час турне Помпео країнами Європи (Чехія, Словенія, Австрія, Польща) й відбулося у соту річницю подій Варшавської битви або так званого "Дива на Віслі".

У Варшаві підкреслюють, що зрештою отримали від Штатів набагато більше, аніж планувалося ще донедавна.

Ба більше, візит Помпео на урочистості дав можливість польській владі уникнути відповідей на деякі неприємні питання, у тому числі – щодо обіцянок гідного відзначення 100-річчя Варшавської битви.

Про що домовилися США та Польща?

Сама по собі розширена угода не є чимось унікальним, аналогічні угоди Сполучені Штати укладали з іншими союзниками по НАТО, такими як Бельгія, Угорщина і Румунія.

Угода з Польщею передбачає розміщення додаткових 1000 військових у цій країні. Це суттєво посилить нинішній американський контингент, який наразі складає 4,5 тис. солдатів.

Як підкреслив міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв’ю Польському агентству з питань преси, "найголовніше — це те, що ми домовилися про набагато більше, ніж ми спочатку припускали". "Це приголомшливий переговорний успіх", — оцінив він.

Дійсно, менш ніж два місяці тому питання збільшення американського військового контингенту у Польщі намагався вирішити президент Анджей Дуда, проте невдало.

При цьому зміна позиції США відбулася у досить вдалий момент.

Протести у Білорусі та жорстка реакція Александра Лукашенка збільшують ризики розміщення там російських військових, що вимагало відповідної реакції НАТО. Певною мірою така відповідь була зроблена.

Зокрема, у Дравсько-Поморському (Західнопоморське воєводство) буде створено Центр бойової підготовки; розвідувальна ескадрилья безпілотників розміститься у Лаську (Лодзинське воєводство); в Познані (Великопольське воєводство) — елементи реконструйованого командування 5-го армійського корпусу США.

Також Вроцлав-Страховіце (Нижньосілезьке воєводство) вказано як авіабаза для розвантаження та завантаження польських і американських військовослужбовців, у Повідзі (Великопольське воєводство) буде розміщено повітряну бригаду сухопутних військ (вертолітна база), а також логістичну базу; Люблінець (Сілезьке воєводство) буде місцем розміщення дивізійних сил.

Угода також передбачає можливість подальшого збільшення присутності Збройних сил США у Польщі та організації армією США більших військових навчань, ніж раніше.

Завдяки військовій інфраструктурі, яку готуватиме Польща, в разі можливої ​​загрози можна буде негайно розгорнути додаткові сили, забезпечивши загальну присутність до 20 тис. американських солдатів.

Польща визначить, які частини загальних військових баз будуть доступні для солдатів США, а правила такого використання не обмежуватимуть суверенітет Польщі. Представники польських служб і охорони матимуть доступ до об’єктів, які використовуватимуть спільно або винятково – війська США, незалежно від того, чи за контроль доступу до деяких об’єктів відповідатимуть американці, чи поляки.

Польща, як і інші країни, де розміщуються американські війська, надаватиме безкоштовне проживання, харчування, паливо (кількість визначатиметься щорічно), а також окремі допоміжні елементи для зберігання обладнання та зброї й експлуатації використовуваної інфраструктури.

Присутність контингенту повинна коштувати Польщі 500 мільйонів злотих. Чимало, але це не захмарна ціна.

Натомість у Держдепі стверджують, що "Сполучені Штати будуть продовжувати нести витрати на навчання, оснащення та розміщення американських військ у Польщі, які значно перевищують витрати, які Польща несе на підтримку американських військ після їх прибуття в країну".

Порятунок "ПіС" від ганьби

Підписання Угоди EDCA якоюсь мірою можна розцінювати як своєрідний порятунок польської влади від певного роду поразки, що сталася навколо річниці подій 1920 року.

Адже польські урядовці роками запевняли, що річниця великої перемоги буде відзначена гідно, що відповідає історичній політиці партії "Право і справедливість".

Зокрема, у столиці Польщі обіцяли поставити пам’ятник на честь Варшавської битви — деякі навіть мріяли про велику тріумфальну арку та музей.

Про них ще у 2017 році оголосив тодішній глава Міністерства національної оборони Польщі Антоній Мацеревич.

Плани були грандіозні: сад пам’яті полеглих, музей на штучному пагорбі, амфітеатр, з якого можна було спостерігати за реконструкціями битви.

Втім, незабаром почалися проблеми. Оригінальний дизайн, підготовлений архітектором, близьким до урядового табору, виявився занадто дорогим для реалізації. Його довелося переробити.

Початок будівництва затягнувся, і вже у 2019 році стало зрозуміло, що музей не буде побудовано вчасно. Будівництво фактично розпочалося в серпні цього року.

"ПіС" дуже пощастило, що якраз 15 серпня вдалося підписати Угоду зі США, подавши це як успіх.

Та все ж варто пам’ятати, що присутність американських військ у Польщі має сенс тільки в рамках НАТО і сильного трансатлантичного альянсу, який нині є слабшим, ніж будь-коли.

Особливі відносини Польщі та США наразі базуються на симпатіях Дональда Трампа, а також на тому факті, що на попередніх президентських виборах у США переважна більшість американців польського походження віддали голоси саме за нинішнього очільника Білого дому.

На їхні голоси Дональд Трамп розраховує й цього разу, і цей аргумент став далеко не останнім при ухваленні рішення про збільшення військового контингенту у Польщі.

Разом із тим, така ситуація має чималу ваду — невідомо, як зміняться відносини країн, якщо Трамп програє наступні вибори.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка