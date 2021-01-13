Президент йде лісом: як Анджей Дуда загострив конфлікт всередині польської коаліції

Політична криза, що триває у сусідній Польщі всю другу половину минулого року, вийшла на новий рівень.

Головний опонент чинного прем’єра Матеуша Моравецького, міністр юстиції Збігнев Зьобро, зумів суттєво посилити свої позиції.

На його користь грає остання соціологія, а головне – на його боці в конфлікт із урядом вступив чинний президент Анджей Дуда.

Тож спробуємо розібратися, куди заведе Польщу цей конфлікт. І чи має рацію опозиція, яка вже анонсує швидкий кінець "імперії Качинського".

Чий ліс?

8 січня президент Анджей Дуда вперше після свого переобрання скористався правом вето, "зарубивши" правки до прийнятого наприкінці минулого року закону про департаменти державного управління.

Такі зміни стали результатом торішньої реорганізації Ради міністрів і скорочення кількості міністерств (так званої реконструкції уряду). Поправка передбачала створення нових адміністративних департаментів, серед яких: геологія, лісове господарство, мисливство та адміністративний центр уряду.

Відповідно до заяв політиків "ПіС", реформа мала поліпшити роботу польського уряду.

Серед цих правок – передача контролю за лісовим і мисливським господарством з підпорядкування Міністерства довкілля до Міністерства сільського господарства та розвитку села.

Здавалося б, цілком технічна норма. Проте такий крок мав би послабити позиції "Солідарної Польщі" – коаліційного партнера правлячої партії "Право і справедливість", чиїм лідером є міністр юстиції Збігнев Зьобро.

Річ у тім, що державні ліси донедавна були підпорядковані тодішньому міністру довкілля Міхалу Восу (наразі є заступником міністра юстиції) – близькому соратнику Збігнева Зьобро, що дозволило наповнити лісове господарство людьми із "Солідарної Польщі".

За домовленістю з лідером "ПіС" Ярославом Качинським у процесі реконструкції вони повинні були віддати Міністерство довкілля, але зберегти за собою державні ліси.

Усе це викликало незадоволення партнерів по коаліції з "ПіС" та "Згоди".

І це, зрештою, і призвело до появи цієї правки, яка мала послабити "Солідарну Польщу".

В результаті переговорів щодо коаліції була досягнута домовленість про передачу лісового господарства з відомства Міністерства довкілля до Міністерства сільського господарства та розвитку села, яке очолив близький до прем’єр-міністра Гжегож Пуда.

В поясненні свого рішення накласти вето Анджей Дуда зазначає, що, на його думку, питання передачі державних лісів Міністерству сільського господарства "повинно бути предметом чергових широких дискусій, під час яких усі зацікавлені сторони зможуть представити свої позиції".

Закон було прийнято поспіхом, наслідком чого стало скорочення vacatio legis – періоду часу між публікацією закону та набуттям ним чинності. Причому причини такого кроку так і не були офіційно пояснені.

У такій ситуації, ветування поправки могло бути спробою президента підкреслити, що його не можна недооцінювати як важливий інститут державної влади.

І сигналом на адресу лідерів "ПіС" Ярослава Качинського та Матеуша Моравецького, що з президентом все ж варто рахуватися.

Нові розклади

Проте якими би не були підстави для президентського вето, цим кроком Анджей Дуда додатково підкинув хмизу у вогнище урядових суперечок. Виступивши, на додачу, на боці Збігнева Зьобро.

І тепер ключовим питанням є таке: чи означає це, що між президентом Польщі Дудою та лідером "Солідарної Польщі" Зьобро могло відбутися укладення своєрідного "тактичного союзу", щоби позбутися прем’єр-міністра Моравецького?

На користь цього припущення – дедалі холодніші стосунки між президентом та правлячою партією.

У штаб-квартирі "ПіС" не приховують, що у відносинах між лідером партії Качинським та президентом Дудою після перемоги останнього на торішніх виборах настало похолодання. І це попри те, що кілька місяців тому Качинський представляв Дуду як "кандидата мрії".

Ще одна відмінність – збільшення рейтингів "Солідарної Польщі". Якщо минулого року ця партія не була здатна самотужки подолати виборчий бар’єр до Сейму, а тому була вимушена йти на поступки "ПіС", щоб уникнути дострокових виборів, то тепер ситуація змінилася.

Останнє соціологічне опитування, проведене на замовлення Rzeczpospolita, показує: підтримати партію Зьобро готові 5,4% польських виборців, що дає їй шанси пройти в Сейм і самостійно.

Натомість опитування принесло погані новини для "ПіС" – хоча партія влади, як і раніше, має найбільший рейтинг – 25,7%, без "Солідарної Польщі" їм навряд чи вдасться знову сформувати коаліцію.

А головне – соціологія показала, що план Зьобро генерувати все нові й нові конфлікти в коаліції, намагаючись показати себе більш правою політичною силою, аніж "ПіС", приносить свої електоральні результати.

А відповідно, курс на створення нових конфліктів усередині уряду триватиме. Особливо якщо президент Дуда й надалі виступатиме на боці міністра юстиції.

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В опозиційній "Громадянській коаліції" вже відреагували на нинішній урядовий скандал, заявивши, що "імперія Качинського розвалюється на наших очах".

Хоча розвал коаліції поки не є очевидним, безумовно одне: правляча коаліція в Польщі переживає не найкращі часи.

І прихід в уряд голови "ПіС" Ярослава Качинського, як виявилося, не став панацеєю від нових криз.

А інших запобіжників від руйнування коаліції польська влада поки не знайшла.

Автори:

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"