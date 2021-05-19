Поворот не всліпу: чому Німеччина та ЄС змінюють правила для вантажівок 

Як зменшити кількість нещасних випадків на дорогах?

Досягти тут прогресу сподіваються у Євросоюзі: на допомогу має прийти систему "асистента повороту", яка поступово стане обов'язковою для вантажівок.

Завдяки цій системі, сподіваються в ЄС, вдасться у рази зменшити кількість загиблих велосипедистів.

Річ у тім, що ця система дозволяє уникати сліпих зон при поворотах, а саме ці зони найчастіше є причиною смертей від вантажівок.

Вперше про необхідність масового використання цього гаджета заговорили у Німеччині ще кілька років тому. Від 2018 року у країні запрацювала масштабна кампанія з добровільного впровадження цього пристрою вантажними компаніями, а згодом Німеччина перейшла до обов’язкового їх використання.

Вже незабаром ця норма пошириться і на весь ЄС: з наступного року всі нові моделі вантажних автомобілів мусять бути обладнані цією системою, а з 2024 року це стосуватиметься загалом усіх нових вантажівок.

Тож Україні, а головне – українським автоперевізникам, варто вже заздалегідь готуватися до цих змін.

Про те, як змінюється безпека на дорогах – у матеріалі, підготовленому "Європейською правдою" у партнерстві з Deutsche Welle та з використанням матеріалів DW.

Марсель Шмідт керує вантажівками вже 30 років. Його кошмарний сон: не помітити велосипедиста під час повороту праворуч – там велосипедист у сліпій зоні.

Він знає: таке може трапитися з кожним водієм.

"Навіть якщо водій вантажівки не винен, бо не він, а велосипедист поїхав на червоне світло, якщо станеться аварія і велосипедист серйозно постраждає… Особисто я не впевнений, чи сів би я за кермо після такого", – каже він.

Щороку в Німеччині гинуть близько трьох десятків велосипедистів, оскільки водії вантажних автомобілів не помічають їх при поворотах.

Звичайне автомобільне дзеркало не вирішує проблему – воно залишає сліпу зону, де може перебувати велосипедист.

"Раніше, коли були лише звичайні дзеркала, при виїзді на кільце потрібно було мало не висовуватися з кабіни, щоб побачити перешкоду. Тоді могло здаватися, що там нікого нема, а потім "Ой!", – емоційно пояснює Марсель Шмідт.

Для вирішення саме цієї проблеми потрібен "асистент повороту", який сканує сліпу зону і подає сигнал, якщо датчик розпізнає перешкоду.

Звичайно, не обходиться й без хибних тривог.

"Іноді він занадто часто пищить, бо про будь-яку перешкоду думає, що це велосипедист. Все одно дивишся і перевіряєш. А коли система бачить реальну небезпеку, вантажівка автоматично гальмує", – розповідає німецький водій.

Із 2018 року німецький уряд розпочав масштабну інформаційну кампанію, агітуючи автоперевізників добровільно використовувати цю систему. Діють програми підтримки бізнесів, що є власниками таких авто.

Deutsche Welle наводить приклад експедиційної компанії Emons, яка оснастила сенсорною технологією вже 85% свого автопарку.

"Ми це робимо не тому, що нас змушують, бо ми могли б і почекати, аж поки встановлення таких систем на вантажівках стане обов’язковим. Ми робимо це у власних інтересах, для наших працівників та для нашої безпеки, безпеки транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху", – розповідає керівник Emons Spedition GmbH Міхаель Нетч.

Але вже з минулого року ця система стала обов'язковою.

Щоправда, лише на німецьких дорогах і лише для вантажівок із причепом.

Втім, вже із липня 2022 року Німеччина планує зробити цю систему обов'язковою для всіх вантажних машин.

Не лишається осторонь і ЄС.

Єврокомісія не готова йти у питанні впровадження "асистенту повороту" щодо вже випущених авто так швидко, як Німеччина, але всі нові моделі вантажних автомобілів з наступного року мають бути оснащені цією системою. А з 2024 року ця вимога поширюватися й на всі нові вантажівки навіть тих моделей, що вже є на ринку.

А це означає, що незабаром ця норма стане реальністю і для українських перевізників. А невдовзі, поза сумнівом, буде й обов'язковою. Принаймні, для тих перевізників, які працюють з ЄС.

Наприклад, у компанії "Транс-Логістик" вже оснастили асистентом повороту 10 машин. За словами директора компанії Андрія Єпішова, в середньому це обходиться у суму близько 1500 євро на одну автівку.

Щоправда, масового поширення ця практика в Україні так і не отримала. Розмови з учасниками ринку та профільною асоціацією показали: про цю ініціативу ЄС в Україні фактично нічого не знають.

Хоча ці зміни можуть торкнутися нашої країни набагато раніше, ніж здається.

Відеоматеріал "Німецької хвилі" використаний з дозволу правовласника