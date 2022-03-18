Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Уламки MH17 на презентації звіту про причину його катастрофи. Аеродром Gilze-Rijen, Нідерланди, 13 жовтня 2015 року

Проти Росії відкрито ще одну справу, що стосується збитого 17 липня 2014 року рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

Паралельно зі слуханнями в Окружному суді міста Гаага Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Навіщо став потрібен додатковий арбітраж? Чи може він вплинути на ключову справу, що розглядається судом Гааги? І якими мають бути дії України в цій ситуації?

Спробуємо розібратися, проте відразу зауважимо головне: всі ці дії крок за кроком роблять для РФ неуникним покарання за збиття MH17.

І попереду на Росію чекає ще декілька неприємних сюрпризів.

Додатковий процес

Перш за все, нагадаємо ключові віхи притягнення РФ до відповідальності.

Австралія, Королівство Бельгії, Малайзія, Королівство Нідерландів і Україна беруть участь у Спільній слідчій групі (ССГ) для координації міжнародного кримінального розслідування, щоби ті, хто збив літак рейсу МН17, постали перед правосуддям.

Усі ці держави визначили, що в інтересах належного відправлення правосуддя буде зосередити переслідування та засудження за злочини, пов'язані зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, у Королівстві Нідерланди.

7 липня 2017 року було укладено Угоду між Україною та Королівством Нідерланди про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17.

Відповідно до цієї угоди, Україна фактично передала Нідерландам як технічне розслідування за правилами ICAO, так і кримінальне провадження. При цьому Україна брала та продовжує брати значну участь у розслідуванні і роботі ССГ.

За першими результатами розслідування ССГ обвинувачення висунуто поки що чотирьом особам, які постали перед судом у спеціально побудованому судовому комплексі Окружного суду міста Гаага в Схіпхолі.

Вироку варто очікувати не раніше кінця нинішнього року.

ССГ та прокуратура Нідерландів дійшли висновку, що Російська Федерація має нести відповідальність за ці злочини, а також за те, що не виконує свої зобов’язання співпрацювати, у тому числі відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН №2166 (2014).

Резолюція вимагає, щоб особи, відповідальні за збиття літака рейсу MH17, були притягнуті до відповідальності і щоб усі держави повністю співпрацювали і доклали усіх зусиль для встановлення відповідальності.

За підсумками попередніх результатів розслідування Нідерланди та Австралія розпочали перемовини з Російською Федерацією щодо її відповідальності та компенсацій, але РФ в односторонньому порядку вийшла з переговорів.

Це відкрило цим країнам шлях для звернення до Ради ICAO.

Хто визначить суму збитків?

Відповідно до статті 84 Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, якщо яка-небудь розбіжність між двома або більше державами, що стосується тлумачення або застосування цієї Конвенції та її Додатків, не може бути врегульована шляхом переговорів, вона на прохання будь-якої держави, втягнутої в цю розбіжність, вирішується Радою ICAO. При цьому Російська Федерація як сторона спору не братиме участі у голосуванні при розгляді Радою цього спору.

Відповідну скаргу Нідерланди та Австралія подали 14 березня. Серед іншого, вони вимагають компенсації від Росії за збиття літака.

Уряд Нідерландів очікує від аудиторської палати розрахунку суми збитків. Окремо наголошується, що такий крок не пов'язаний з вторгненням Російської Федерації в Україну, а є зваженим плановим кроком.

Скаржники стверджують, що Російська Федерація порушила Чиказьку конвенцію "незаконним застосуванням зброї проти цивільного повітряного судна" і вимагають міжнародного визнання та встановлення, що "Росія відповідальна за катастрофу рейсу MH17".

Щоправда, варто визнати: на жаль, Рада ICAO має обмежені можливості для впливу на країну, яка порушує Чиказьку конвенцію та не виконує її рішень.

Відповідно до статті 88 Чиказької конвенції, єдина санкція проти держави-порушниці – зупинення права голосу в Асамблеї та Раді ICAO.

Попри це, не варто применшувати можливості, що дає цей арбітраж.

Катарський прецедент

Які є приклади вирішення суперечок у Раді ICAO?

У червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Мальдіви, Мавританія, Сенегал та Йорданія розірвали дипломатичні відносини з Катаром та заборонили катарським літакам використовувати їхній повітряний простір.

Так почалася повітряна блокада Катару, в результаті якої, до речі, й почалися польоти Катарських авіаліній до України, а Росія була однією з країн, які підтримали Катар тоді. Мабуть, тому зараз вже Катар не закриває свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Катар звернувся до Ради ICAO за вирішенням цього спору, вимагаючи зняти блокаду та стверджуючи про порушення Чиказької конвенції. У відповідь Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет та ОАЕ оскаржили до Міжнародного суду ООН компетенцію Ради ICAO вирішувати такі спори, стверджуючи, що це питання не тільки цивільної авіації, а й протидії тероризму.

Вже 14 липня 2020 року Міжнародний суд ООН вирішив, що в таких обставинах Рада ICAO має компетенцію вирішувати спір.

В січні 2021 року блокаду було знято, а згодом, у червні 2021 року, Рада ICAO вирішила на користь Катару спір про встановлення нових зон польотної інформації в регіоні. Тобто вирішення спору в Раді ICAO зайняло майже три роки з перервою на спір про компетенцію в Міжнародному суді ООН.

Нові сюрпризи для РФ

Якою буде роль України у новому арбітражі? Тут треба пам’ятати, що наша країна делегувала Нідерландам розслідування злочину MH17.

Відповідно, саме Нідерланди і стануть основним драйвером всіх активностей щодо притягнення винних та Російської Федерації до відповідальності.

Україна ж концентрує свої зусилля на фронті позову до Російської Федерації про фінансування тероризму в Міжнародному суді ООН, де епізод катастрофи рейсу MH17 має значну роль.

Також важливою є об’єднана справа Україна та Нідерланди проти РФ в ЄСПЛ, де розглядаються дві заяви України проти Росії (скарга №8019/16 про твердження України щодо порушення Європейської конвенції про права людини з боку Росії внаслідок конфлікту на сході України та скарга №43800/14 про ймовірне викрадення трьох груп дітей на сході України, обидві подано у 2014 році), а також заяву Нідерландів проти Росії (№28525/20, подано 10 липня 2020 року) щодо MH17.

Також слід розуміти, що кримінальне розслідування ССГ продовжується, і основний напрямок зараз – це встановлення ланцюга командування та виконавців, відповідальних за збиття літака.

Тобто слід очікувати нових обвинувачених в Окружному суді Гааги.

Безумовно, крок Нідерландів та Австралії узгоджувався з Україною принаймні в частині використання інформації, наданої Україною. Києву ж немає сенсу вступати у спір в Раді ICAO, це лише витратить ресурси, які зараз є куди застосовувати.

Немає сумнівів, що Нідерланди та Австралія якнайкраще захистять позицію перед Радою ICAO. Зараз у міжнародних судах та інстанціях перед Україною стоять нові виклики.

Наскільки відомо автору, українські дипломати та юристи готують ще не один неприємний сюрприз для Росії, аж до питання про виключення з різних організації ООН та розірвання двосторонніх угод про повітряне сполучення з різними країнами, які підтримують Росію.

Автор: Андрій Гук,

експерт з авіаційного права, партнер в ЮФ "Анте"