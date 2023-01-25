"Пропозиція РФ, підтримана урядом Грузії, створює реальні загрози для наших громадян"

Ідея відновлення авіасполучення з РФ не має багато прихильників у Грузії. На фото: протестувальники біля прикордонного переходу у Верхньому Ларсі між Грузією та РФ. 28 вересня 2022 року

Пропозиція РФ відновити авіасполучення з Грузією буквально розколола цю країну.

За відновлення авіарейсів виступає правляча партія "Грузинська мрія", категорично проти – опозиція та більшість громадських організацій.

Пропозиція, озвучена головою МЗС РФ Сергєєм Лавровим як "вдячність" за відмову Тбілісі вводити санкції проти РФ, особливо яскраво виглядає на тлі політики ЄС – вже з весни минулого року європейське небо закрите для російських авіакомпаній.

А на додачу збільшення кількості росіян вже несе загрозу для тих українців, які знайшли тимчасовий притулок у Грузії.

Про ці ризики та про можливу реакцію Києва ми поговорили з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим.

Нижче – відеозапис нашої розмови. А ті, хто надає перевагу читанню, можуть ознайомитися з ключовими заявами українського дипломата у цьому тексті.

Чи готова Грузія піти назустріч РФ?

Грузинська влада пояснює свою готовність до відновлення авіарейсів із РФ піклуванням про добробут та безпеку своїх громадян, які зараз перебувають на російській території.

Втім, ми чудово розуміємо усі вади цього аргументу. Річ у тім, що після оголошення Російською Федерацією рішення про часткову мобілізацію переважна більшість громадян Грузії вже покинула територію РФ.

З цього питання ми вже подали відповідний запит до МЗС Грузії. І очікуємо, що найближчим часом ми проведемо зустріч, на якій зможемо обговорити і пояснити наші аргументи на користь відмови від відновлення авіасполучення, а разом – і на користь приєднання Грузії до санкцій проти РФ, до чого їх закликає не лише Україна, але й країни ЄС та США.

Проте варто нагадати, що питання ризиків, які несе збільшення кількості росіян у Грузії, ми й раніше порушували перед грузинською стороною. Зокрема, ми казали про необхідність запровадження Грузією візового режиму для громадян РФ. І ще тоді ми звертали увагу, що це насамперед питання національної безпеки Грузії.

Тим більше, на сьогодні ми також чуємо все більше й більше представників неурядових організацій, представників експертного середовища, які також акцентують на важливості запровадження візового режиму.

Також зазначу, що, за нашими спостереженнями,

переважна більшість громадян Грузії ставляться до ідеї відновлення авіасполучення з РФ цілком негативно.

Вони не розуміють, чому це робиться зараз, коли ворог не зупиняється, коли триває "бордеризація" (посунення кордонів окупованих територій вглиб території Грузії) грузинських суверенних територій, коли у Грузію прибуло вже 36 трун із тілами добровольців, які воювали у складі ЗСУ.

І, безумовно, в таких умовах ідея кроку назустріч РФ не може не викликати роздратування з боку пересічних громадян Грузії. Вони просто не розуміють цього рішення своєї влади.

Чи суперечить цей крок санкційній політиці Заходу?

Готовність Грузії йти на такі кроки назустріч РФ підриває фундамент нашої двосторонньої співпраці.

У цьому фундаменті – питання деокупації суверенних територій, відновлення територіальної цілісності наших країн, магістральний курс до набуття членства в ЄС і НАТО.

Можна сміливо стверджувати, що можливе відновлення авіасполучення з РФ суперечить цьому курсу.

Також, як ви знаєте, Грузія подала заявку на здобуття статусу кандидата в ЄС. Крім того, офіційно підтверджує свою принципову позицію вступу до ЄС і НАТО, які закріплені у її конституції.

Євроатлантичні прагнення підтримують більшість населення Грузії, що не заперечується і не спростовується чинною грузинською владою.

Та що ми маємо за фактом? За фактом ми маємо, що країна, яка продовжує свій послідовний рух в ЄС і НАТО у заявах своїх політиків, почала рухатися в інший бік.

Це очевидне для нас нехтування основними засадами спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Це очевидний для нас факт, який порушує третій пакет санкцій Європейського Союзу (йдеться про заборону авіарейсів до Європи для російських авіакомпаній).

Ризики від збільшення кількості росіян у Грузії

Від 24 лютого минулого року на територію Грузії в’їхало понад 1 мільйон 260 тисяч громадян Російської Федерації.

Навіть по економічній статистиці ми бачимо, що менш ніж за рік росіянами у Грузії було створено і зареєстровано понад 10 тисяч суб’єктів господарської діяльності.

Крім того, громадяни Росії масово скуповують нерухомість. Вже у відкритих даних подаються цифри, що росіяни придбали понад 28 тисяч об’єктів нерухомості.

Це створює реальні загрози для безпеки наших громадян.

Ці ризики і так значно зросли після оголошення РФ часткової мобілізації у вересні 2022 року.

Хоча і до вересня нас дуже турбували групи молодиків кремезної статури з татуюванням, що вказувало на приналежність до спецорганів Російської Федерації – ще влітку такі молодики почали масовано концентрувалися у Тбілісі та Батумі.

Тут варто звернути увагу, що чимала кількість громадян України, які зараз знайшли притулок у Грузії, пройшли жорсткі горнила фільтрації і фільтраційних таборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Луганській областях.

Ці люди вже на собі відчули надзвичайну жорстокість росіян і не хочуть переживати це заново.

Наразі ми можемо фіксувати непоодинокі випадки усних скарг громадян України, які надходять до нас, про погрози з боку росіян.

Ми бачимо, як зростає антигрузинська та антиукраїнська риторика з боку чисельних російських спільнот. На побутовому рівні ми все більше і більше відчуваємо і чуємо навіть відверті погрози, які лунають з боку росіян на адресу Грузії – військовим шляхом приєднати її до вже окупованих Абхазії та Південної Осетії, тобто тих частин Грузії, які вже окуповані Росією.

Як бачимо, концентрація росіян у Грузії вже впливає на поширення і російської пропаганди, і проросійських настроїв, а на додачу – створює підґрунтя для активізації проросійських сил у Грузії.

Можлива евакуація українців із Грузії

На тлі значного зростання загрози безпечному перебуванню українців у Грузії, викликаної аномальним притоком росіян, посольство всіляко сприяє поверненню наших громадян в Україну.

Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих найбільш вразливих верств населення, які дійсно не мають коштів для повернення.

Маючи нагоду, хотів би звернутися до всіх волонтерів України і представників органів місцевого самоврядування із закликом надавати максимальне сприяння у розміщенні й перебуванні в Україні тих наших громадян, які раніше втекли до Грузії з тимчасово окупованих територій України, а тепер будуть вимушені повертатися в Україну.

Але головне – у разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій із закликом розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії.

Наголошую, про це можна буде говорити лише за наявності реальних загроз життю та безпеці наших громадян. Проте такої можливості виключати не можна.

Проросійські настрої всередині Грузії

Хочу навести вам один дуже яскравий приклад. 18 листопада, на сьомий день після звільнення Херсона, під стінами посольства України в Грузії відбулася демонстративна, провокативна, антиукраїнська акція прихильників проросійського руху Alt-Info.

Ці люди вивішували плакати з образливим змістом стосовно керівництва, конкретних особистостей зі складу вищого військово-політичного керівництва України. І це нам, посольству України в Грузії, дуже непросто зрозуміти – як у Грузії, яка також є жертвою російської агресії, з’явилися такі політичні сили.

Наприклад, прихильники згаданої Alt-Info вже офіційно зареєстрували політичну партію під промовистою назвою "Консервативна партія". І ця партія вже має на території Грузії 28 представництв, власні електронні ЗМІ та навіть телевізійний канал.

Така динаміка лише підтверджує наші побоювання про віддалення Грузії від ЄС та НАТО та про збільшення ризиків для наших громадян.

Спілкувався Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"