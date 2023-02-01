Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна

Коли заходить мова про винищувачі для України, насамперед згадують багатофункціональний легкий винищувач F-16 Fighting Falcon, який стоїть на озброєнні майже 30 країн

Україні терміново потрібні бойові літаки для захисту неба, військової та цивільної інфраструктури.

Після тривалих і зрештою успішних переговорів щодо танків новим ключовим етапом у наданні допомоги Україні західними союзниками має стати постачання авіації.

Авіація потрібна Києву не тільки для захисту від російських літаків – винищувачі та штурмовики зможуть збивати ракети та дрони, які виснажують запаси українських ППО. Вони також підтримуватимуть наступ, який може початися навесні.

Як і у випадку з важкою технікою, щодо літаків існує дві основні опції: передача машин радянських часів та постачання більш сучасних західних зразків.

Низка країн вже готова віддати Україні свої винищувачі, але знову є опір Німеччини, а тепер ще й лунають неприємні заяви з Білого дому.

На які варіанти може розраховувати Україна і як швидко у нас можуть з'явитися нові літаки – далі у нашому матеріалі.

Американські соколи, вони ж гадюки

Коли заходить мова про винищувачі для України, в першу чергу згадують багатофункціональний легкий винищувач F-16 Fighting Falcon, який зазвичай називають Viper ("гадюка") через схожість силуету зі змією. Він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління, стоїть на озброєнні майже 30 країн і довів свою ефективність у бойових умовах.

Попри те, що літак розроблявся ще у 1970-ті роки, приблизно в один час з радянським МіГ-29, він досі залишається на конвеєрі, а контракти на його виробництво розписані на десять років. Звісно, за понад 40 років літак отримав кілька модифікацій і останні версії мають найбільш сучасне обладнання та зброю.

У понеділок ввечері з’явилася новина, що Джо Байден заперечив можливість постачання цих літаків Україні. Втім, не варто впадати у відчай – з танками ситуація була аналогічною. Ще 20 січня Пентагон оголосив пакет допомоги, в який не увійшли танки, а вже за п’ять днів Байден заявив про передачу 31 одиниці Abrams Україні.

У Пентагоні раніше запевняли, що розглядаються всі варіанти підтримки України, в тому числі не виключається надання літаків. І поки ця позиція не змінювалася.

Втім, є ще одне важливе питання, окрім власне передачі винищувачів – навчання українських пілотів та технічного персоналу.

Базовий курс для американських пілотів становить дев'ять місяців. Для українців, швидше за все, його скоротять, але навряд чи він буде меншим за 3-4 місяці.

А навчання авіатехніків може тривати навіть ще довше.

За даними ЗМІ, Україна вже склала список із 50 пілотів, які готові почати навчання на F-16 і завершити його за три місяці; також розглядається можливість укладання контрактів на навчання з приватними компаніями США.

Окрім США, винищувачі F-16 можуть передати кілька країн Європи, звісно – тільки з дозволу Вашингтона.

І тут є позитивні сигнали.

Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність розглянути запит України. Те саме можуть зробити Норвегія та Данія. Ці країни вже почали перехід на найсучасніші винищувачі F-35, а тому мають можливість віддати старіші літаки.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який був одним із головних ідеологів "танкової коаліції", наголосив, що передача літаків буде також можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО.

Але поки не всі союзники згодні зробити наступний крок.

Зроблено в Європі

Німецький канцлер Олаф Шольц категорично заявив у неділю, що питання про можливе надання Україні винищувачів "наразі навіть не виникає".

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО", – сказав він, додавши, що "не допустить такої ескалації".

Втім, кілька місяців тому він так само категорично був проти надання Україні важкої техніки. Тепер же українські танкісти вже навчаються в Німеччині, а німецькі танки готуються до відправки в Україну.

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив, що Київ поки не надсилав офіційного запиту на бойові літаки. На запитання, чи надійде такий запит у майбутньому, посол відповів, що це "залежатиме від ситуації на полі бою".

Згода Берліна, як і випадку з танками, може мати значну політичну вагу, а от щодо суто технічної сторони та спроможності надати літаки є серйозні сумніви.

Ще за часів Ангели Меркель у Німеччині обговорювали плани щодо заміни винищувачів Tornado, бо деяким з них вже по 40 років.

Їх планується замінити на американські бомбардувальники F-35, але це станеться не раніше 2028 року.

У лютому 2019 року повідомлялося, що в середньому лише 39 зі 128 німецьких винищувачів Eurofighter і 26 з 93 Tornado були доступні для бойових дій або навчання. За наступні три роки ситуація навряд чи покращилася.

Окрім F-16 є також низка європейських винищувачів, які теоретично могла б отримати Україна: французькі Rafale або Mirage 2000, шведські Gripen та Eurofighter, створений зусиллями кількох країн НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон дав зрозуміти, що не виключає постачання винищувачів, але поки уникає будь-якої конкретики. Водночас він виклав низку умов, і одна з них – літаки не будуть використані "для того, щоб торкатися російської землі".

При цьому стало відомо, що французька влада розгляне запит України на підготовку пілотів винищувачів.

Міністр оборони Олексій Резніков у вівторок перебував з візитом у Парижі, де зустрічався зі своїм французьким колегою та Макроном. Ймовірно, що питання передачі літаків обговорювалося на зустрічах.

Резніков також заявив що "ні" від Сполучених Штатів щодо західних літаків для України зараз варто розуміти як відмову лише у цей конкретний момент часу, і такі "етапи відмови" Україна проходила з усією західною зброєю.

Французькі ВПС на сьогодні використовують виключно винищувачі Rafale після того, як у липні минулого року був знятий з озброєння останній Mirage 2000С. Точно невідомо, чи залишаються "міражі" на зберіганні та в якому вони технічному стані. Але навіть у складі ВПС вони мали вкрай обмежений функціонал і поступаються літакам, які наразі має Україна.

Mirage досі активно використовує Греція, яка, ймовірно, не відмовилася б віддати їх Україні в обмін на новіші Rafale від Франції.

Ще одним варіантом для України може стати шведський винищувач JAS 39 Gripen.

Британський аналітичний центр RUSI у своєму звіті наголосив, що цей літак є найкращим варіантом, вказавши на його доведену здатність експлуатуватися з найменш підготовлених аеродромів, з мінімальною технічною підтримкою, а також на широкий спектр потенційних боєприпасів стандарту НАТО.

Однак у Європі, окрім власне Швеції, цей літак експлуатують лише Чехія та Угорщина. Будапешт ніколи не погодиться віддати їх Україні, тож навіть у разі згоди інших країн кількість отриманих літаків буде незначною.

Радянський спадок

Швидкою альтернативою західним літакам можуть стати винищувачі радянського зразка, які стоять на озброєнні наших сусідів, а також деяких балканських країн.

Влітку минулого року стало відомо, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Втім, наразі це єдині літаки, які від початку повномасштабного вторгнення РФ отримав Київ. Принаймні – офіційно отримав.

Про готовність передати свої МіГ-29 ще минулого року заявляла Словаччина. А нещодавно міністр оборони Ярослав Надь вкотре підтвердив ці наміри.

Словаччина має на озброєнні дев'ять МіГ-29AS, які були модернізовані в середині 2000-х років. Вони мають сучасніший бортовий радіолокаційний прицільний комплекс та системи навігації. Є також старіші версії МіГ-29, але скільки з них технічно справні, точно невідомо. Братислава наступного року планує замінити весь свій авіапарк на F-16.

Винищувачі МіГ є і в Польщі, яка також готова віддати їх Україні.

Більше того, за даними польських ЗМІ, ще навесні минулого року Варшава вже поставила Україні кілька МіГ-29 у вигляді запчастин. Нагадаємо, у березні ходили чутки, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої літаки, але ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому.

Чималий внесок у захист українського неба може зробити і Болгарія. Окрім МіГів країна має радянські штурмовики Су-25. У ЗМІ з'являлася інформація, що Софія вже продала 14 штурмовиків країнам-членам НАТО, які передали їх Україні. Але офіційно це спростували і глава МЗС, і міністр оборони.

Попри це варіант із болгарськими літаками більш ніж реальний, оскільки країна готується замінити радянські літаки американськими F-16.

Шість МіГ-29 є у Молдови. Офіційний Кишинів у квітні минулого року відмовився продавати їх Україні, пояснивши це тим, що "не хоче дратувати Росію". Однак тепер у коаліції інших країн рішення може бути протилежним.

Головний плюс таких літаків очевидний: українських пілотів не потрібно вчити на них літати, тож у короткі терміни після отримання Україна зможе почати їх використання за умови належного технічного стану.

Формально країнам також не потрібна згода Німеччини чи США на передачу цих літаків, проте вони все одно чекатимуть формування нової коаліції.

Однак радянські літаки лише тимчасово закриють проблему захисту неба.

Для формування ВПС на перспективу, в тому числі з огляду на прагнення вступити в НАТО, все одно потрібно орієнтуватися на сучасні західні зразки.

В Україні це розуміють і вже говорять про формування кількох бригад і необхідність єдиного типу багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до 200 бортів. Втім, основне завдання зараз – зламати опір скептиків та домогтися принципового рішення про передачу літаків.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"