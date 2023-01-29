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Шольц знову виступив проти надання Україні винищувачів: застеріг від "підвищення ставок"

Неділя, 29 січня 2023, 10:49

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Tagesspiegel.

Коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – підкреслив канцлер Німеччини, маючи на увазі нещодавнє рішення про постачання бойових танків до Києва.

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Він наголосив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО", – зазначив Шольц, додавши, що "не допустить такої ескалації".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше також висловився проти надання Україні німецьких винищувачів. "Про це не може бути і мови", - сказав він.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.

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Німеччина Війна з РФ

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