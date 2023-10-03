Син Байдена не визнав провини за звинуваченнями в незаконному зберіганні зброї

Син президента США Хантер Байден у вівторок не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями у володінні вогнепальною зброєю, оголошеними американським Міністерством юстиції на початку вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Перше підготовче слухання у справі Байдена-молодшого відбулось у суді Каліфорнії, куди той прибув особисто – після відхилення клопотання захисту про проведення судового засідання через відеозв’язок.

Адвокати Хантера Байдена заявили, що планують клопотати про відхилення звинувачень до розгляду справи по суті, який почнеться вже у 2024 році, а також заявили про можливий тиск на федеральних прокурорів із боку Республіканської партії.

Нагадаємо, сина президента США звинувачують у тому, що він збрехав про вживання наркотиків у жовтні 2018 року в анкеті на купівлю зброї, яку він зберігав близько 11 днів. У разі доведення провини йому загрожує до 25 років ув'язнення.

Улітку здавалось, що справа завершиться досудовою угодою між прокурорами й Байденом-молодшим, у межах якої він зізнався б у скоєнні менш тяжких злочинів. Але її заблокувала слідча суддя, висловивши занепокоєння нібито втручанням у розслідування.

Справа про незаконне володіння зброєю щодо Хантера Байдена розглядається в той час, як республіканці в Палаті представників США почали розслідування щодо імпічменту його батька. Вони стверджують, що Джо Байден міг отримувати вигоду від закордонної бізнес-діяльності свого сина.

Детальніше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.