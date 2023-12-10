Трамп випередив Байдена у передвиборчому опитуванні

Експрезидент США Дональд Трамп випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.

Це показало опитування Wall Street Journal, опубліковане в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Трамп випереджає Байдена на чотири пункти – 47% проти 43%, що вперше свідчить про перевагу колишнього президента США над теперішнім у дослідженні видання.

Опитування засвідчило, що Байден має найнижчий рейтинг схвалення свого президентства, що в цілому відповідає іншим нещодавнім дослідженням. Лише 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% кажуть, що президентська програма завдала їм шкоди.

Близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, тоді як більше ніж 37% заявили, що вони від неї постраждали.

Близько 37% опитаних схвалюють роботу Байдена, що є найнижчим показником в опитуваннях WSJ за час його президентства. 61% бачать його загальний імідж у несприятливому світлі, що є рекордно високим показником.

"Байденоміка", фірмова економічна платформа президента, позитивно сприймається менш ніж 30% виборців, а негативно – більш ніж половиною.

Хоча Байден висловив бажання балотуватися на другий термін, багато хто в Демократичній партії хотів би, щоб він пішов у відставку, побоюючись, що його похилий вік відверне виборців.

Висунуті сину президента Хантеру обвинувачення щодо несплати податків створили додаткові перешкоди на шляху до переобрання Джо Байдена.

Опитування Wall Street Journal охопило 1500 зареєстрованих виборців з 29 листопада по 4 грудня і дало похибку плюс-мінус 2,5 відсоткового пункта.