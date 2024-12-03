"Атака за методичками РФ": що стоїть за гучним терактом на Балканах

Владі Косова знадобилося два дні, щоб усунути наслідки теракту. Зубін Поток, 2 грудня 2024 року

Теракт, подібний до дій Росії проти України. Більш того, вчинений "за російськими методичками".

Саме так влада частково визнаної держави Косово відреагувала на вибух на каналі Ібар-Лепенац, що живить дві електростанції і від якого значною мірою залежить енергопостачання у всій країні.

Цей теракт стався 29 листопада і влада Косова відразу звинуватила у ньому владу Сербії.

"Це терористична атака, спрямована на пошкодження нашої критичної інфраструктури…

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Напад був здійснений професіоналами. Ми вважаємо, що до нього причетні банди, що знаходяться під управлінням Сербії", – заявив голова уряду Косова Альбін Курті.

У Сербії ці звинувачення очікувано відкидають, натякаючи на те, що гучний теракт потрібен самому Курті, щоб "посварити Сербію з НАТО", а також для того, щоб "легалізувати репресії проти косовських сербів". Унікальний випадок: сербський президент Александар Вучич не просто заявив про готовність надати необхідну допомогу слідству, але й передати цю інформацію владі Косова.

Так чи інакше, теракт біля міста Зубін Поток вже називають найбільшим на Балканах з часів завершення війни. І це свідчить про те, що градус напруги у регіоні поступово підвищується.

І навіть якщо за цим терактом не стоїть РФ, вона неодмінно спробує ним скористатися.

"Найсерйозніший напад з моменту закінчення війни"

Вибух стався ввечері 29 листопада на каналі поблизу міста Зубін Поток.

Варто уточнити: це північна частина Косова, населена переважно етнічними сербами. І саме там зазвичай трапляються всі гучні інциденти.

Зокрема, у вересні 2023 року у цьому регіоні відбулася збройна сутичка між косовськими сербами та поліцією Косова – офіційна Приштина трактує ці події як спробу гібридної атаки, організованої Белградом, такий собі аналог російських "зелених чоловічків".

Як і Банська, де сталися попередні події, містечко Зубін Поток розташоване неподалік від кордону з Сербією – лише за 16 кілометрів від нього. І це суттєво спрощує гібридні атаки.

За даними поліції Косова, на ділянці акведука розмістили близько 20 кілограмів вибухівки в чорному мішку, яку підпалили за допомогою дротяного детонатора.

Вибух перекрив потік води, створивши тим самим загрозу для систем охолодження двох вугільних електростанцій.

Попри те, що суттєвої шкоди вдалося уникнути, наслідком вибуху став тимчасовий блекаут у значній частині країни – частина столиці Косова Приштини залишилася не лише без світла, але й без води. Точніше, існували побоювання, що вода стала непридатною для пиття.

На щастя, прорив акведука вдалося полагодити протягом ночі. Це дозволило протягом двох днів повністю стабілізувати ситуацію з подачею електрики та водопостачанням.

Попри це, міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла назвав цей теракт "найсерйознішим нападом на критично важливу інфраструктуру Косова з моменту закінчення війни".

За його словами, поліції вдалося по гарячих слідах затримати десятьох підозрюваних, вилучивши у них "200 одиниць військової форми, шість гранатометів, дві гвинтівки, пістолет, маски, ножі".

"Це не тривіальний напад, це був акт, підготовлений професійними терористичними організаціями", – переконаний косовський міністр.

Втім, з десяти затриманих у цій справі вісьмох вже звільнили. Згодом стало відомо про звільнення журналіста Душана Мілановича, арешт якого викликав гостру критику не лише Белграда, але й Заходу. Втім, розслідування проти нього ще триває.

Натомість суд у Приштині призначив місячний арешт для Драгіша Вічентієвича. Не виключено що саме його згадувала влада Косова, коли заявила про затримання серба з ініціалами DV, який відігравав "значну роль у групі, яка скоїла напад на канал Ібар-Лепенац".

"Сербський мир" атакує

Чому влада Косова не має сумніву, що саме Сербія стоїть за організацією цього теракту? І чи немає в цій історії російського сліду?

Ці питання "ЄвроПравда" направила в уряд Косова і отримала письмову відповідь від заступника міністра зовнішніх справ Косова Крешніка Ахметі.

"У нашому регіоні є лише одна країна, яка хоче дестабілізувати ситуацію, – і це Сербія. При цьому їм важливо зробити це до 20 січня, коли у США з'явиться нова адміністрація. І саме тому, подібно до дій Росії, вони також атакують у зимовий період джерела електроенергії та теплових ресурсів", – зазначає він.

У Косові не сумніваються, що теракти у Банській та Зубіному Потоку пов’язані між собою.

"Існують дві терористичні організації, які покинули Косово після того, як їм не вдалося анексувати північ країни 24 вересня 2023 року. Це так звані "Цивільний захист" та "Північна бригада". Вони складаються з людей, яких наймає та оплачує влада Сербії і які очолює та координує (колишній депутат парламенту Косова від партії "Сербський список". – Ред.) Мілан Радойчич, який є правою рукою президента Сербії Александара Вучича у питаннях Косова.

Усі їхні тренінги, озброєння, боєприпаси, спорядження забезпечуються державними установами Сербії. Зараз вони проживають на півдні Сербії, де тренуються та контролюють ситуацію на кордоні", – розповідає Крешнік Ахметі.

Як доказ своїх слів косовський дипломат звертає увагу на те, що "вибухівка, використана в цій атаці, недоступна ні на легальних, ні на нелегальних ринках, що означає державну підтримку цього акту".

"Десятиліттями Сербія посилювала напругу в регіоні Західних Балкан, намагаючись розширити свій політичний вплив і контроль. Це відповідає її гегемоністичному проєкту під назвою "Сербський мир", який імітує російський "русский мир". Цей проєкт закликає до єдності всіх сербів в одне ціле, що порушує територіальну цілісність та суверенітет сусідніх із Сербією країн", – резюмує Крешнік Ахметі.

Белград відкидає звинувачення

"З'ясування правди – в інтересах нашої країни. Ми готові поділитися інформацією з усіма, навіть з Приштиною", – прокоментував вибух президент Сербії Александар Вучич.

Він відкидає звинувачення у причетності Сербії до цього нападу, звинувачуючи Курті у використанні цього інциденту для тиску на косовських сербів.

В уряді Сербії напряму звинувачують Косово у створенні провокації, мета якої – легітимізувати значну присутність косовської поліції на півночі, а можливо, і зірвати переговори Сербії з ЄС щодо відкриття нового кластера переговорів про вступ.

Зокрема, міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич висловив задоволення від того, що Захід "не сприймає безпідставних звинувачень без доказів".

За його словами, метою інциденту є посилення тиску на етнічних сербів напередодні місцевих виборів.

Друга мета – створити фон, як після інциденту в Банській, створити атмосферу міжнародного засудження Сербії. Він (Альбін Курті. – Ред.) хотів використати це, щоб заборонити партію "Сербський список", підняти свій рейтинг, скасувати санкції Брюсселя", – запевняє сербський міністр.

Сербія? Косово? Третя сторона?

Дійсно, на відміну від теракту в Банській, цього разу міжнародна реакція виявилася набагато обережнішою. До розслідування всіх обставин теракту в Зубіному Потоці Косово закликали і в Європарламенті, і в Держдепі США.

Проте до конкретних звинувачень справа не дійшла.

Варто визнати, теракт стався у досить непростий час – окрім очікування зміни президента США, змінюється і склад Єврокомісії.

Нові комісари ще не увійшли в стан усіх справ, а тому не поспішають із гучними заявами.

Тим більше, що слідство, яке зараз веде влада Косова, ще не надало безсумнівних доказів причетності Сербії до цього теракту.

За таких обставин можна лише керуватися логікою, кому зі сторін конфлікту міг би бути вигідний цей теракт.

Ключовий аргумент проти влади Сербії – її залученість до попереднього теракту у Банській (щодо цього на Заході в цілому вже існує консенсус).

Новий теракт може стати елементом впливу на Дональда Трампа.

За попереднього перебування у Білому домі Трамп допускав можливість повернення Сербії півночі Косова, населеної сербами, в обмін на визнання незалежності цієї країни.

Повернення до такої ідеї стало би значною перемогою для Вучича. Перемогою, особливо потрібною у ситуації, коли у країні відбуваються масштабні антивладні протести, викликані смертельними руйнуваннями новозбудованого вокзалу в місті Новий Сад (за даними сербської опозиції, до виконання проєкту реставрації вокзалу долучена компанія, серед засновників якої є рідний брат Александара Вучича).

Але для цього потрібно демонструвати постійне невдоволення косовських сербів своїм існуванням поза межами Сербії.

Втім, для виконання цієї мети є й набагато кращі способи, аніж теракт. Тим більше, що у разі появи доказів причетності керівництва Сербії до цього теракту наслідки можуть бути геть протилежними.

Аналогічні аргументи діють і щодо влади Косова. Доведення її причетності до теракту може обнулити всі спроби Приштини взяти під контроль північ країни.

Втім, не виключено, що існують треті сили, зацікавлені у дестабілізації в регіоні. В тому числі це може бути група Мілана Радойчича, який може спробувати діяти через голову Вучича.

І звичайно, у дестабілізації регіону зацікавлена Росія. Це дозволить Кремлю і збільшити залежність Сербії від РФ, і посилити свою переговорну позицію із Заходом. Щоправда, звинувачуючи Росію у причетності до теракту, влада Косова поки не надала доказів цього.

Проте один висновок все ж можна зробити вже зараз.

Нинішній теракт став істотним підвищенням ставок у гібридному протистоянні на Балканах.

На щастя, теракт був реалізований досить по-дилетантськи, що дозволило уникнути гіршого сценарію.

Але готовність до таких кроків означає, що ймовірність нових терактів є дуже високою.

І не виключно, що нові "вибухові новини" з Балкан не забаряться.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"