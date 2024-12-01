Вучич обіцяє Косову допомогу з розслідуванням вибуху на ключовому каналі

Президент Сербії Александар Вучич заявив про непричетність його країни до вибуху в частково визнаному Косові, який призвів до перебоїв у водопостачанні, та пообіцяв допомогти з розслідуванням інциденту.

Слова Вучича в неділю, 1 грудня, цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сербський президент наголосив, що його країна допоможе в розслідуванні вибуху в Косові, який пошкодив канал, що живить дві електростанції країни.

"З'ясування правди в інтересах нашої країни. Ми готові поділитися інформацією з усіма, навіть з Приштиною", – додав він.

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Вучич повторив, що Сербія не має жодного стосунку до вибуху, та звинуватив прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті у використанні цього інциденту для зміцнення своєї влади на півночі країни, де мешкає сербська більшість.

Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеного у 2008 році.