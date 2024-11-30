У Косові заявили про терористичну атаку на ключовий канал, звинуватили Сербію

Канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом, який прем'єр-міністр назвав "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Інцидент стався в п'ятницю поблизу міста Зубін-Поток на півночі країни, приблизно за 16 км від кордону з Сербією, перекривши потік води, необхідної для систем охолодження електростанцій, і викликавши побоювання, що більша частина країни може залишитися без електроенергії на вихідних.

фото Reuters

Прем'єр-міністр Альбін Курті негайно звинуватив Сербію, назвавши вибух "терористичним актом", здійсненим "професіоналами", які працюють у "бандах" під керівництвом північного сусіда і націлені на "критично важливу інфраструктуру".

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Глава МЗС Косова Доніка Гервала-Шварц заявила, що атака скопійована з методички російських атак на Україну.

"Нова атака скопійована з методички російських атак на ключові об'єкти інфраструктури в Україні. Ми просимо всіх міжнародних партнерів натиснути на президента Сербії Вучича, щоб він негайно припинив організацію та розпалювання конфлікту в регіоні", – написала вона в X (Twitter).

Фарук Муйка, голова водопостачальної компанії Iber Lepenci, повідомив місцевому новинному порталу Kallxo, що вибуховий пристрій був кинутий в канал і пошкодив стіну.

Курті заявив на позачерговій пресконференції перед північчю, що цим нападом була зроблена спроба поставити під загрозу постачання води та електроенергії до Косова.

Він закликав громадян "зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями" від державних органів, які, за його словами, "займаються управлінням ситуацією і залагодженням шкоди".

Внаслідок пошкодження каналу Iber Lepenci, за словами Курті, багато районів Косова вранці 30 листопада можуть залишитися без електрики, а деякі міста і частина столиці Приштини – без питної води.

Курті заявив, що "не може бути іншої адреси для звинувачення в організації та організації нападу, окрім офіційного Белграда і кримінальних структур на чолі з Мілланом Радойчичем", які, за його словами, підтримуються сербськими інституціями і президентом Александаром Вучичем.

Він повідомив, що відразу після конференції зустрінеться з командувачем миротворчої місії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Косово KFOR, і що буде проведено позачергове засідання Ради безпеки Косова.

Прем'єр Косова пов'язав інцидент зі збройним нападом на півночі Косова більше року тому. Раніше він поклав на Сербію відповідальність за збройний напад у селі Баньска, що на півночі країни, у вересні 2023 року, назвавши його спробою анексії з боку Белграда.

Напад стався через кілька місяців після того, як переговори між Косовом і Сербією щодо нормалізації відносин за підтримки ЄС і США провалилися. Після цього двосторонні відносини лише погіршувались.

Деталі інциденту читайте в архівній статті "ЄвроПравди". Також радимо публікацію про косовсько-сербські відносини.