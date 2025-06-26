"Ми ніколи не сумнівалися, що існує інша Угорщина": відкритий лист угорському народу
Цей лист – публічна відповідь на аналогічний лист до українців та України, ініційований та оприлюднений за підписом угорських інтелектуалів та громадських діячів 21 червня цього року. Наразі угорського листа з підтримкою України підписало уже понад 30 тисяч угорців.
У ньому йдеться про незгоду з антиукраїнською риторикою уряду Віктора Орбана, засуджується російська агресія, що триває з 2014 року, закликається до негайного справедливого і тривалого миру, надання гарантій безпеки Україні, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини.
Також у листі висловлюється сподівання, що угорська національна меншина України не стане жертвою ганебної та політично вмотивованої риторики угорського уряду.
Інститут Центральноєвропейської Стратегії (ICES), місія якого – не тільки досліджувати, а й розбудовувати мости порозуміння між Україною та її західними сусідами, ініціював лист-відповідь до угорського народу, особливо враховуючи важливість нинішнього моменту.
Водночас ICES наголошує, що своїми діями та цим листом не має наміру втручатися у внутрішні справи суверенної держави, а цей лист є прагненням доброчесного публічного діалогу між народами та націями на основі взаємної поваги та солідарності.
Також зауважимо, що на відкритий лист угорської громадськості відреагував Віктор Орбан: угорський премʼєр розкритикував зміст листа, використавши типові наративи, які суперечать не тільки обʼєктивним даним, а й, до прикладу, положенням чинної Стратегії національної безпеки Угорщини за підписом Віктора Орбана.
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Відкритий лист угорському народу
Дорогий угорський народе, всі ті, хто ініціював та підписав цього сміливого відкритого листа з підтримкою України!
Ми зворушені та натхненні отримати його з Угорщини та від угорців. Особливо в цей момент.
Ми дякуємо за ці слова підтримки. Вони безцінні та історичні. Сказати їх публічно у, мабуть, найскладніший період сучасних українсько-угорських відносин означає бути на правильному боці історії та відстоювати правду.
Ми знаємо й ніколи не сумнівалися, що є Угорщина, яка не прагне зиску шляхом зради та служіння чужим інтересам, як ви написали у своєму листі. Що є Угорщина, яка солідарна з Україною, підтримує нас та вшановує воїнів Збройних Сил України в нашій боротьбі проти російського імперіалізму.
Ми знаємо, що саме це і є справжня, а не інша Угорщина. Угорщина Шандора Петефі та Імре Надя.
Історична боротьба проти імперій та брехні, за свободу, незалежність та суверенітет – це те, що обʼєднує наші народи й нації, всю Центральну Європу. Обʼєднує крізь століття – від 1956-го до 2014-го і 2022 років. Об'єднує досі. У нас навіть гасло спільне: "Героям Слава".
Ми впевнені, що цю єдність не можуть зруйнувати політики, дезінформація та російська пропаганда, хай би якими потужними вони не були. Ми з вами сильніші.
Ми усвідомлюємо, як багато ще нам треба пояснити одне одному про одне одного.
Ми дуже жалкуємо, що в Угорщині та серед угорців переважає думка, що Україна коли-небудь прагнула чи прагне досі обмежити права угорської нацменшини.
Це не так. Ми в Україні ніколи не прагнули обмежувати права етнічних угорців, лише хотіли створити кращі умови для вивчення державної мови, щоб сприяти самореалізації угорців в Україні. Ми відчуваємо відповідальність за це непорозуміння та прагнемо це виправити.
Як і угорська, так і українська історія – це постійна боротьба за власну ідентичність, за нашу мову, культуру та права. Тому ми, українці, не можемо світоглядно прагнути того, від чого століттями страждали самі.
Наш опір путінському імперіалізму зараз – саме про цю боротьбу. Тим паче, що Росія цинічно використала як прикриття для своєї геноцидальної агресії проти України саме питання ідентичності та прав російськомовних в Україні.
Захищати російськомовних, вбиваючи їх, що робить Росія уже понад 11 років в Україні, – це справді диявольський план.
Диявол має бути зупинений. І зробити це ми можемо лише разом.
Україна ніколи не прагнула цієї війни. Нікому іншому не бажає цієї війни. Ми прагнемо зупинити Росію в Україні, на наших кордонах. Хоча путінський режим відверто каже, що не планує на Україні зупинятися. Як і в 1956 році.
Україна прагне миру, безпеки та добробуту. Для себе та Європи, яка є нашим справжнім історичним домом, на відміну від російської імперії. Тому ми прагнемо в ЄС і НАТО. Так само, як свого часу Угорщина.
Ми, українська нація, яку ділили століттями, також розуміємо, наскільки важливо для вас, угорської нації, розділеної історією, знову бути обʼєднаною в Європі. Це ще одне світоглядне прагнення, яке нас обʼєднує.
Політичні доктрини, які намагаються обґрунтувати, що Україна не має бути членом ЄС та НАТО, є не тільки антиукраїнськими, вони є антиугорськими та антиєвропейськими.
І ми впевнені, що мудра угорська нація це розуміє сьогодні. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо.
І ми неймовірно тішимося, що з боку угорської народу нині отримуємо такий потужний сигнал солідарності та підтримки. Щиро дякуємо вам за нього.
Hajrá Magyarország! Слава Україні!
Лист підписали (імена наведені в алфавітному порядку):
- Алім Алієв, засновник літературного проєкту "Кримський інжир"
- Станіслав Асєєв, журналіст, колишній в’язень катівні "Ізоляція" в Донецьку, військовослужбовець ЗСУ
- Олександр Алфьоров, історик, майор запасу
- Юрій Андрухович, письменник
- Максим Буткевич, БФ "Принцип надії", офіцер ЗСУ, колишній військовополонений
- Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма"
- Ярослав Грицак, історик
- Володимир Єрмоленко, український філософ, президент Українського ПЕН
- Йосиф Зісельс, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних общин України
- Павло Казарін, журналіст, військовослужбовець ЗСУ, лауреат Шевченківської премії
- Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор
- Андрій Курков, письменник, президент Українського ПЕН 2018-2022
- Андрій Любка, письменник, волонтер, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії
- Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма"
- Мирослав Маринович, публіцист, колишній політв’язень (1977-1987)
- Олександра Матвійчук, правозахисниця і голова Центру громадянських свобод, нагородженого Нобелівською премією миру 2022 року
- Юрій Назарук, співзасновник Холдингу емоцій "!FEST", підприємець
- Юрій Панченко, редактор онлайн-видання "Європейська правда"
- Віталій Портников, політичний оглядач, журналіст, телеведучий, лауреат Шевченківської премії
- Сергій Притула, волонтер, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули
- Олег Сенцов, український режисер і військовий, колишній політв’язень Кремля
- Сергій Сидоренко, редактор онлайн-видання "Європейська правда"
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" в Україні
Лист відкритий до підписання. Щоб зробити це, напишіть на office@ices.org.ua