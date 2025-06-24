МЗС вважає "референдум" Орбана щодо України "примітивною маніпуляцією"

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у "національних консультаціях VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву українського зовнішньополітичного відомства.

У вівторок, 24 червня, МЗС України прокоментувало угорські "національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу", які були ініційовані урядом і тривали з 14 квітня по 20 червня.

У МЗС наголосили, що офіційні результати консультацій досі не опубліковані, проте "важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення".

"Угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат. Консультації супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що пов'язане з Україною. Така інформаційна кампанія триває вже багато місяців. Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян", – вважають у МЗС.

Також у заяві наголосили, що справжня мета цієї "антиукраїнської істерії" полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на "уявного зовнішнього ворога".

"Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", – зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В українському міністерстві наголосили: якщо угорський уряд має застереження на шляху інтеграції України до Євросоюзу – він мав би підтримати відкриття вступних переговорів. У МЗС наголосили, що переговори дозволять "врегулювати та розвіяти побоювання" Угорщини щодо потенційних ризиків.

"Ми поважаємо тих угорців, які взяли в них участь, включно з тими, хто має думку, яка не збігається з нашою. Ми готові чути їхні застереження та розʼяснювати нашу позицію" – додали у МЗС.

Як відомо, у березні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС. 19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.

Орбан, до речі, публічно проголосував проти.

Він також поширив ролик із закликом не підтримувати вступ України в ЄС, який нібито показує участь угорців у війні в Україні.

Водночас 21 червня угорський опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал урядового "референдуму" щодо України.

Тоді ж він заявив, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі, а були лише розіслані та велася дорога рекламна кампанія.

За його словами, в 10 млрд форинтів (близько $28,6 млн), яка була витрачена на цей "референдум", держава могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць.

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