Шатдаун на користь Трампа: як кінець бюджетної кризи став поразкою для Демпартії США

Найдовший шатдаун в історії США – 43 дні тривала часткова зупинка роботи федерального уряду.

Зазвичай подібні кризи у США закінчувалися компромісом між республіканцями та демократами. Проте не цього разу – нинішній шатдаун закінчився не як політичний компроміс, а як поразка Демократичної партії.

Рішення восьми сенаторів-демократів підтримати республіканський компроміс відкрило шлях до завершення шатдауну, але водночас поглибило розкол між фракціями партії. І навіть змусило підняти питання заміни лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

А головне – поставило під сумнів здатність Демократичної партії залишатися ідейною альтернативою Дональду Трампу.

І цей фактор може виявитися визначальним на проміжних виборах 2026 року.

Компроміс чи капітуляція?

Рекордний шатдаун завершився підписанням президентом Дональдом Трампом закону про відновлення роботи уряду.

Пакет, який ухвалив Сенат 10 листопада, а Палата представників схвалила 12 листопада з мінімальною перевагою – 222 голоси "за" і 209 "проти", дозволяє відновити продовольчу допомогу, виплату зарплат сотням тисяч державних службовців і роботу авіадиспетчерської системи.

Проте цей крок став капітуляцією щодо головної вимоги демократів – продовження податкових кредитів, які знижують вартість медичного страхування для 24 мільйонів американців.

Варто уточнити: причиною шатдауну були саме питання продовження федеральних субсидій на медичне страхування. Ще у вересні демократи заблокували республіканський законопроєкт про фінансування уряду, вимагаючи включити до нього продовження податкових кредитів, які роблять поліси Affordable Care Act доступними для мільйонів американців.

Саме відмова республіканців піти на цей крок і запустила рекордний шатдаун, що паралізував федеральні програми, залишив працівників без зарплати й зупинив виплати на харчування для мільйонів родин.

Проте після 43 днів протистояння

демократи погодилися на поступки без виконання своєї ключової головної умови.

Угода, що лише обіцяє провести окреме голосування щодо медичних субсидій у грудні, виглядає не як перемога, а як здача позицій без досягнення ключової мети.

Парадоксально, але після тижнів політичної боротьби демократи погодилися на те саме, від чого відмовлялися на самому початку – на порожню обіцянку майбутнього голосування.

Республіканці погодилися лише на обіцянку – провести голосування з цього питання у грудні. Для багатьох демократів це означає не перемогу, а лише перенесення поразки.

"Те, що сталося сьогодні ввечері – не завершення, а відкриття можливості, – стверджує сенатор-демократ Ангус Кінг. – Ми ближчі до реального голосування щодо податкових кредитів Affordable Care Act, ніж були тиждень або місяць тому".

Натомість його колега, сенатор Берні Сандерс називає угоду "жахливою помилкою". І таку позицію поділяє явна більшість демократів.

"Якщо республіканці хочуть долучитися до нас у зниженні витрат для працюючих сімей, у них є ідеальна можливість… Якщо ж вони відмовляться сісти за стіл переговорів, то нехай беруть на себе відповідальність за катастрофічне зростання страхових премій", – стверджує сенаторка Кетрін Кортес Масто з Невади.

Так само категоричний сенатор Шеррод Браун з Огайо. "Це погана угода для жителів Огайо", – заявив він.

А конгресмен Ро Ханна у своїх заявах пішов ще далі: "Я не думаю, що демократи, які ведуть цю капітулятивну спробу, розуміють, яку довіру вони руйнують у власній виборчій коаліції".

Хто зламав консенсус демократів – і чому

Шатдаун було подолано завдяки тому, що разом із республіканцями проголосували вісім сенаторів-демократів.

Серед них – чотири колишні губернатори, двоє членів бюджетного комітету та ще двоє, які вже оголосили про відставку.

А крім того – жоден не переобирається на проміжних виборах 2026 року.

Їхні мотиви – не ідеологічні, а прагматичні. Зокрема, Кетрін Кортес Масто говорила про черги до продовольчих банків у Неваді. Тім Кейн – про 150 тисяч федеральних службовців, звільнених у Вірджинії.

Дік Дурбін, "номер два" у демократичному керівництві, визнав, що "закон недосконалий, але зменшує біль людей".

Їхній спільний аргумент: зупинити економічну шкоду важливіше, ніж втримати ідеологічну чистоту.

Усередині Демократичної партії ця подія розірвала тонку рівновагу між стратегіями.

Прогресивне крило бачить у компромісі моральну поразку. Гевін Ньюсом назвав угоду "капітуляцією", а Джулія Стреттон – "зрадою виборців".

Центристи вважають, що партія не може дозволити собі виглядати як сила, яка блокує роботу уряду. Та навіть серед центристів зростає роздратування лідером сенатських демократів Чаком Шумером.

Після кількох місяців хаосу його авторитет виглядає підірваним: дедалі більше голосів вимагають оновлення керівництва перед виборами 2026 року.

Конгресмен Ро Ханна написав у X, що "сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений": "Якщо ти не можеш очолити боротьбу, щоб не допустити зростання вартості медичного страхування для американців, то за що ти взагалі готовий боротися?".

Йому вторив конгресмен Сет Моултон, який готується до власної сенатської кампанії: "Сьогоднішня ніч – ще один доказ того, що нам потрібне нове лідерство. Якби Чак Шумер був ефективним лідером, він би об’єднав свою фракцію, щоб усі проголосували проти і відстояли питання охорони здоров’я".

Дедалі більше демократів починають говорити про потребу "оновлення керівництва" перед виборами 2026 року.

Подарунок Трампу

Для Дональда Трампа цей фінал – політична перемога без бою. Адже його союзники подають угоду як доказ того, що демократи не здатні керувати навіть власною коаліцією.

Навіть скандальне положення, включене до пакета, стало черговим прикладом політичної вправності республіканців, які вміють перетворювати поразки на вигоду.

Йдеться про пункт, який дозволяє восьми сенаторам-республіканцям отримати по $500 тисяч у вигляді компенсації за "порушення приватності" під час федерального розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Ця норма, пролобійована республіканським керівництвом, заднім числом оголошує незаконним отримання даних телефонних з’єднань сенаторів без попереднього повідомлення – і надає їм право позиватися до Міністерства юстиції США на пів мільйона доларів кожному (а також – на компенсацію оплати адвокатів).

Для демократів така поправка виглядає цинічною винагородою за політичну лояльність.

Адже водночас у тому ж бюджетному пакеті не знайшлося жодного долара на продовження субсидій на медичне страхування.

Як написала сенаторка Петті Мюррей: "Жодного цента на охорону здоров’я, зате республіканці прописали собі "корупційний бонус" у $500 тисяч кожному".

Таким чином, навіть угода, покликана завершити кризу, виявилася сповненою політичних пасток, які ще більше посилили обурення серед демократичного електорату.

Криза за кризою

Після ухвалення пакета Палатою представників (222 голоси "за" і 209 "проти") і підписання його Дональдом Трампом уряд США відновив роботу.

Але політична картина, яку залишив по собі найдовший шатдаун в історії, виглядає гнітюче для демократів. Республіканці зберігають образ сили, здатної "розблокувати" країну, тоді як демократи виглядають роз’єднаними та слабкими.

Хай там як, а

криза всередині Демократичної партії лише починається.

У грудні на них чекає нове принципове голосування – щодо продовження субсидій Affordable Care Act.

І це голосування стане для демократів справжнім випробуванням.

Адже у разі чергової поразки демократи ризикують втратити не лише ініціативу, а й моральну перевагу – і це все напередодні виборів 2026 року.

Авторка: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES