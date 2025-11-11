Сенат США схвалив законопроєкт для припинення найтривалішого в історії шатдауну

Сенат США схвалив компромісний законопроєкт, який покликаний завершити найтриваліше в історії країни припинення роботи уряду.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Документ підтримали 60 голосами проти 40 й тепер його направлено до Палати представників для остаточного ухвалення.

Цей законопроєкт відновлює роботу урядових установ, фінансування яких було зупинене 1 жовтня, а також тимчасово блокує план президента Дональда Трампа щодо скорочення державного апарату.

Дія угоди триватиме до 30 січня 2026 року. За цей час уряд продовжить працювати з річним дефіцитом близько $1,8 трлн, а загальний держборг США становить $38 трлн.

Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду "дуже хорошою".

Хоча більшість демократів виступили проти документа, вісім із них підтримали компроміс.

Вони намагалися прив’язати до законопроєкту гарантії продовження медичних субсидій для 24 мільйонів американців, що закінчуються наприкінці року. Проте угода лише відкладає розгляд цього питання до грудня без гарантії продовження виплат.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що планує ухвалити документ уже в середу, 12 листопада, і передати його на підпис Трампу.

Як повідомлялося, через тривалий шатдаун, у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.