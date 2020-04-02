ЄС більше не допоможе: як російська пропаганда використовує тему коронавірусу

Криза, спричинена коронавірусом, породжує паніку в більшості країн Європи. А де паніка - там і можливість скористатися нею.

Те, що Росія вже на повну використовує "коронавірусну" кризу для поширення пропаганди та дезінформації, не є секретом. Про це свідчить, наприклад, нещодавній звіт East Stratcom - команди Європейської служби зовнішньої дії.

Експерти Stratcom зафіксували понад 150 випадків прокремлівської дезінформації про COVID-19 тільки в період з 22 по 27 січня. І немає жодних підстав вважати, що згодом кремлівська пропаганда стала працювати менше.

Окреме питання - як саме РФ просуває свої тези, на які групи розрахована ця пропаганда і що можна їй протиставити.

Спробуємо проаналізувати такі "гібридні новини" на прикладі країн Балтії. Тим більше, що в цьому регіоні кількість російської пропаганди завжди була значною.

Коронавірус став можливістю для Кремля вбити клин як між європейськими країнами, так і всередині суспільств кожної з цих країн.

Для цього необхідно показати балтійські країни як абсолютно нежиттєздатні, не готові піклуватися про своїх громадян, залежні від допомоги Західної Європи, чекати на яку тепер нібито немає сенсу.

Ключова російська теза останніх днів: коронавірус повністю вб'є економіку Литви, Латвії та Естонії.

У багатьох статтях російських пропагандистських ресурсів доноситься думка, що COVID-19 і пов'язані з ним карантинні заходи приведуть економіку ЄС і балтійських країн до катастрофи, що буде сотні тисяч безробітних, багато сфер економіки просто впадуть або зникнуть.

Серед іншого стверджується, що, наприклад, балтійські країни не зможуть вижити в нових умовах, що їхня економіка - нежиттєздатна, вкрай слабка і залежна від ЄС, однак Євросоюзу тепер не до допомоги іншим.

З цього робиться висновок, що курс на зближення з РФ - єдиний спосіб для ЄС уникнути тотальної катастрофи.

Ці меседжі насамперед розраховані на російськомовну аудиторію.

Саме для них російськомовні портали докладно описують "гуманітарну допомогу" від РФ Італії, забуваючи вказати, що за даними La Stampa приблизно 80% цих поставок виявилися марними для боротьби з COVID-19.

При цьому автори маніпулятивних статей активно використовують статистику (в тому числі європейську), проте часто спотворюють її до невпізнання.

Так, з російськомовних ЗМІ можна дізнатися, що в Естонії найближчим часом роботу втратять не менше 40 тисяч осіб. І це в ситуації, коли достовірних прогнозів на цю тему ще не існує!

"Коронавірус "захлопнув" Шенген: куди тепер податися прибалтійським гастарбайтерам", - назви таких статей говорять самі за себе. Подібні вкиди мають на меті дискредитацію демократичних цінностей, а так само - і інституцій ЄС.

І звичайно ж, необхідно показувати, що влада балтійських країн не здатна забезпечити своїх громадян не лише повноцінним лікуванням від коронавірусу, а й такими буденними речами, як медичні маски.

"Усі ці історії зі зникненням масок і переманюванням вірусологів показали, що порятунок потопельників залишається справою рук самих потопельників. Тонучі ж готові вхопитися за будь-яку соломинку..." - переконує проросійський портал Baltnews.ee.

Ефективність такої пропаганди складно оцінити, але оскільки досить значна кількість російськомовних споживають російські ЗМІ, то уникнути впливу таких наративів навряд чи вдасться.

Чи можливо мінімізувати ефект від такої пропаганди?

Зараз у ЗМІ та соціальних медіа стартувала хвиля "боротьби за інформаційну гігієну". До людей намагаються донести небезпеку таких фейків, акцентується увага на тому, що завжди треба перевіряти джерело інформації, і в якості каналів інформації радять використовувати або офіційні, або перевірені джерела.

У цьому напрямку працюють і добровольчі портали, такі як PropaStop, завдання яких полягає у викритті подібних фейків і пропагандистських меседжів.

Цей досвід може бути корисний і іншим країнам, в тому числі Україні.

Оскільки російська пропаганда, як і коронавірус, не знає кордонів.

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