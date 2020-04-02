ЕС больше не поможет: как российская пропаганда использует тему коронавируса

Кризис, вызванный коронавирусом, порождает панику в большинстве стран Европы. А где паника – там и возможность воспользоваться ею.

То, что Россия уже вовсю использует "коронавирусный" кризис для распространения пропаганды и дезинформации, не является секретом. Об этом свидетельствует, например, недавний отчет East Stratcom – команды Европейской службы внешних действий.

Эксперты Stratcom зафиксировали более 150 случаев прокремлевской дезинформации о COVID-19 только в период с 22 по 27 января. И нет никаких оснований думать, что впоследствии кремлевская пропаганда стала меньше работать.

Отдельный вопрос – как именно РФ продвигает свои тезисы, на какие группы рассчитана эта пропаганда и что можно ей противопоставить.

Попробуем проанализировать такие "гибридные новости" на примере стран Балтии. Тем более, что в этом регионе количество российской пропаганды всегда было внушительным.

Коронавирус стал возможностью для Кремля вбить клин как между европейскими странами, так и внутри обществ каждой из этих стран.

Для этого необходимо показать балтийские страны как совершенно нежизнеспособные, не готовые заботиться о своих гражданах, зависимые от помощи Западной Европы, ждать которую теперь якобы не имеет смысла.

Ключевой российский тезис последних дней: коронавирус полностью убьёт экономику Литвы, Латвии и Эстонии.

Во многих статьях российских пропагандистских ресурсов доносится мысль, что COVID-19 и связанные с ним карантинные меры приведут экономику ЕС и балтийских стран к катастрофе, что будет сотни тысяч безработных, многие сферы экономики просто рухнут или исчезнут.

Среди прочего утверждается, что, к примеру, балтийские страны не смогут выжить в новых условиях, что их экономика нежизнеспособна, крайне слаба и зависима от ЕС, однако Евросоюзу теперь не до помощи другим.

Из этого делается вывод, что курс на сближение с РФ – единственный способ для ЕС избежать тотальной катастрофы.

Данные посылы прежде всего рассчитаны на русскоговорящую аудиторию.

Именно для них русскоязычные порталы подробно описывают "гуманитарную помощь" Италии, забывая указать, что по данным La Stampa примерно 80% поставок из России в Италию оказались бесполезными для борьбы с COVID-19.

При этом авторы манипуляционных статей активно используют статистику (в том числе и европейскую), однако часто искажая ее до неузнаваемости.

Так, из русскоязычных СМИ можно узнать, что в Эстонии в ближайшее время работу потеряют не менее 40 тысяч человек. И это в ситуации, когда достоверных прогнозов на эту тему еще не существует!

"Коронавирус "схлопнул" Шенген: куда теперь податься прибалтийским гастарбайтерам", – названия таких статей говорят сами за себя. Подобные вбросы имеют цель дискредитации демократических ценностей, а равно – и институций ЕС.

И конечно же – необходимо показывать, что власти балтийских стран не способны обеспечить своих граждан не только полноценным лечением от коронавируса, но и такими обыденными вещами, как медицинские маски.

"Все эти истории с исчезновением масок и переманиванием вирусологов показали, что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Тонущие же готовы ухватиться за любую соломинку…" – убеждает пророссийский портал Baltnews.ee.

Эффективность такой пропаганды сложно оценить, но поскольку довольно значительное число русскоговорящих потребляют российские СМИ, то избежать влияния таких нарративов вряд ли удастся.

Возможно ли минимизировать эффект от такой пропаганды?

Сейчас в СМИ и социальных медиа стартовала волна "борьбы за информационную гигиену". До людей пытаются донести опасность таких фейков, акцентируется внимание на том, что всегда надо проверять источник информации, и в качестве каналов информации советуют использовать либо официальные, либо проверенные источники.

В этом направлении работают и добровольческие порталы, такие как PropaStop, задача которых и состоит в разоблачении подобных фейков и пропагандистских месседжей.

Этот опыт может быть полезен и другим странам, в том числе и Украине.

Поскольку российская пропаганда, как и коронавирус, не знает границ.

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