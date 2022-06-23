СОТ між війною та голодом: як світова торгівля реагує на нові виклики

Чи здатна Світова організація торгівлі (СОТ) вийти з довгої та глибокої кризи? Чи зможе організація сказати своє слово у питанні подолання проблем, спричинених російською агресією проти України?

Відповідь на це шукала 12-та Міністерська конференція СОТ, яка пройшла минулого тижня.

Причому до останнього моменту в багатьох були великі сумніви щодо того, чи відбудеться ця конференція взагалі. Річ у тім, що початково її проведення планувалася наприкінці минулого року. Однак в останній момент її було відкладено через сплеск захворюваності на COVID-19.

Але врешті-решт конференція відбулася. Під час неї обговорювали безліч питань, які хвилюють світ зараз: і COVID-19, і можливий голод через здорожчання їжі та нестачу продовольства, і забруднення пластиком, і клімат, і реформа СОТ.

Та чи вдалося про щось домовитися?

Війна в Україні

Питання війни в Україні неодноразово прямо чи опосередковано підіймалось в СОТ.

По-перше, 12 червня майже на початку конференції понад 55 членів СОТ зробили спільну заяву про солідарність з Україною. Члени СОТ висловили своє глибоке занепокоєння російською агресією проти України, яка спричинила загибель людей.

По-друге, члени СОТ висловили занепокоєння щодо руйнування РФ транспортної інфраструктури України, особливо портів, що суттєво ускладнило виробництво, імпорт та експорт різноманітної продукції.

Також було засуджено факти викрадення Росією зерна. Стверджується, що такі дії повністю суперечать принципам і цінностям СОТ.

Дії Росії з блокування портів України мають драматичний вплив на глобальну продовольчу безпеку - не лише України, а й багатьох країн Африки і Азії, куди Україна постачала пшеницю, ячмінь, кукурудзу та соняшникову олію. Якщо порти не будуть розблоковані найближчим часом, мільйонам людей по всьому світу загрожує голод.

Тож члени СОТ підтвердили, що надаватимуть усю необхідну підтримку для сприяння експорту з України.

Загальні домовленості

За результатами конференції члени СОТ підтвердили і погодили низку заяв, важливих у контексті подальшої долі СОТ:

- загальні принципи роботи СОТ, викладені в Марракеській угоді про заснування СОТ (максимально вільна, транспарентна, передбачувана тощо міжнародна торгівля);

- особливий статус для країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн в контексті окремих преференцій за Угодами СОТ;

- необхідність реформування СОТ і готовність активно це робити. Окремо погодили необхідність відновити роботу Апеляційного органу максимум до 2024 року, щоб забезпечити ефективну систему вирішення спорів;

- сприяти подальшому вступу до СОТ нових членів. Нагадаємо, що останній вступ у СОТ відбувся ще у 2016 році;

- необхідність вільного транзиту;

- важливість відновлення торгівлі послугами в повному обсязі, оскільки сфера послуг постраждала надзвичайно сильно в результаті обмежень, запроваджених через COVID-19. Особливо негативним був вплив на країни, економіка яких повністю залежить від надання послуг, йдеться в першу чергу про туристичну галузь.

Також під час конференції було прийнято ряд рішень, які стосувалися специфічних питань міжнародної торгівлі.

Глобальна продовольча небезпека

Члени СОТ домовилися вжити конкретних заходів для того, щоб забезпечити тривалу стабільність на міжнародних ринках агропродукції.

Окремо було наголошено на тому, що для цілей міжнародної продовольчої безпеки важливо, щоб члени СОТ не застосовували експортні заборони та обмеження. А якщо цього уникнути неможливо з метою захисту продовольчої безпеки самого члена СОТ, то обмежувальні заходи повинні мати найменш можливий негативний вплив на міжнародну торгівлю, мають бути тимчасові, адресні, транспарентні та обов’язково нотифіковані в СОТ.

Окрім того, в рамках даної ініціативи було прийнято рішення про світову продовольчу програму.

Серед іншого сторони підтримали виключення закупівлі продовольства з-під експортних заборон чи обмежень.

Зокрема, зазначене рішення передбачає, що жодні експортні заборони чи обмеження не повинні застосовуватися до продовольчих товарів, які закуповуються для некомерційних гуманітарних цілей Світовою продовольчою програмою (World Food Programme).

COVID-19

Члени СОТ вітали запровадження додаткових добровільних заходів, які покращували умови торгівлі вакцинами, засобами лікування та діагностики та іншими важливими медичними товарами і сировиною. Додатково члени СОТ наголосили на необхідності диверсифікувати виробничі майданчики та важливості передачі технологій для цього.

При цьому члени СОТ прийняли окреме рішення щодо Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності. Зазначене рішення передбачає право членів СОТ, які цього потребують, без дозволу правовласника використовувати патентні права, які потрібні для виробництва і постачання вакцин від COVID-19.

Протягом шести місяців після відповідного рішення сторони також розглянуть можливість поширення зазначених положень і на діагностику та лікування COVID-19.

Угода про субсидії у сфері рибальства

На конференції члени СОТ нарешті погодили Угоду про субсидії у сфері рибальства. Нагадаємо, що перемовини щодо цієї угоди тривали близько 20 років. Попередні проєкти угоди передбачали регулювання таких видів субсидій:

(а) заборона надання субсидій суднам та/або операторам суден, що беруть участь у незаконному, непідзвітному та нерегульованому (ННН) рибальстві;

(б) заборона надання субсидій для вилову рибних ресурсів, які знаходяться у стані перелову;

(в) заборона надання субсидій, які сприяють створенню надмірних потужностей у сфері рибальства.

Разом з цим члени СОТ фактично погодили застосування угоди лише в частині ННН-субсидій і поки що виключили застосування положень щодо субсидій для вилову рибних ресурсів, які знаходяться у стані перелову, та субсидій, які сприяють створенню надмірних потужностей у сфері рибальства.

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Незважаючи на те, що на сайті СОТ зазначено, що результати 12-ї Міністерської конференції є безпрецедентними, насправді аналіз матеріалів за результатами конференції дає підстави вважати, що багато домовленостей мали більше декларативний характер і передбачали фактично домовленості членів СОТ продовжити перемовини з тих чи інших питань.

Сподіваємось, що на наступній конференції, яка має пройти до 31 грудня 2023 року, будуть дійсно безпрецедентні рішення…

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