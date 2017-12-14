У Пентагоні заявляють, що РФ активно нарощує свій ядерний арсенал - ЗМІ

Четвер, 14 грудня 2017, 12:53

Росія активно нарощує свої ядерні сили та зміцнює підземні споруди для командування і управління, необхідні в час ядерного конфлікту.

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на джерела у Пентагоні.

За даними чиновників Пентагону, Росія активно нарощує свої ядерні сили та, як очікується, розгорне 8000 боєголовок до 2026 року.

Повідомляється, що 8000 боєголовок будуть включати як великі стратегічні боєголовки, так і тисячі нових боєголовок малого класу потужності, щоб обійти обмеження угоди щодо озброєння.

Крім розширення своїх боєголовок, Росія також зміцнює підземні споруди для командування і управління, що необхідні в час ядерного конфлікту.

Один із чиновників заявив, що тривожне розширення арсеналу вказує, що Росія готується вирватися з існуючих обмежень щодо ядерного озброєння у відповідності угодами щодо озброєння, у тому числі угоди 2010 року про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, та 1987 року - про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як відомо, США заявляють, що Росія вже порушила останній договір, розгорнувши заборонену крилату ракету.

Нова експертиза також дає підстави припустити, що Росія планує змішати свої звичайні збройні сили з ядерним силам в майбутніх конфліктах, що ускладнить подальше використання США ядерної зброї в якості стримуючого фактора для війни.

Раніше повідомлялося, що США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).