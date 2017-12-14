Знайти
АКТУАЛЬНО

Путін вірить, що Трампу заважають покращити відносини з РФ

Німеччина зазнає найбільших збитків через санкції проти РФ – ЗМІ

Парламент Британії залишив за собою останнє слово щодо фінальної Brexit-угоди

Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до України

Швеція відновлює військову присутність на острові Готланд у Балтійському морі

Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї

Безвіз України з ОАЕ набуде чинності 31 грудня






У Пентагоні заявляють, що РФ активно нарощує свій ядерний арсенал - ЗМІ

Четвер, 14 грудня 2017, 12:53
Версія для друку Коментарі

Росія активно нарощує свої ядерні сили та зміцнює підземні споруди для командування і управління, необхідні в час ядерного конфлікту.

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на джерела у Пентагоні.

За даними чиновників Пентагону, Росія активно нарощує свої ядерні сили та, як очікується, розгорне 8000 боєголовок до 2026 року.

Повідомляється, що 8000 боєголовок будуть включати як великі стратегічні боєголовки, так і тисячі нових боєголовок малого класу потужності, щоб обійти обмеження угоди щодо озброєння.

Крім розширення своїх боєголовок, Росія також зміцнює підземні споруди для командування і управління, що необхідні в час ядерного конфлікту.

Один із чиновників заявив, що тривожне розширення арсеналу вказує, що Росія готується вирватися з існуючих обмежень щодо ядерного озброєння у відповідності угодами щодо озброєння, у тому числі угоди 2010 року про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, та 1987 року - про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як відомо, США заявляють, що Росія вже порушила останній договір, розгорнувши заборонену крилату ракету.

Нова експертиза також дає підстави припустити, що Росія планує змішати свої звичайні збройні сили з ядерним силам в майбутніх конфліктах, що ускладнить подальше використання США ядерної зброї в якості стримуючого фактора для війни.

Раніше повідомлялося, що США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:17
Австрія: переможець виборів і ультраправі близькі формування коаліції
13:13
Путін заявив, що не проти участі США у "нормандському форматі"
12:55
Путін вірить, що Трампу заважають покращити відносини з РФ
12:53
У Пентагоні заявляють, що РФ активно нарощує свій ядерний арсенал - ЗМІ
12:31
Російський суд відмовився повернути Siemens кримські турбіни
12:23
Угорщина стала на захист Туска, якого розкритикували в Єврокомісії
12:00
У президента Польщі прокоментували можливість відбудови пам’ятника УПА
11:41
У Каталонії проходять обшуки у зв’язку з референдумом про незалежність
11:08
Держдеп США закликав РФ припинити обстріли цивільних районів Донбасу
10:54
Швеція планує підвищити мінімальний пенсійний вік
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Харків

Обіцянки на тлі могил: чим поступився Порошенко на зустрічі з президентом Польщі

Позиція польського президента може видаватися логічною, але вона має небагато спільного з реаліями. Формально погодивши компроміс, польська сторона де-факто заблокувала відновлення українських надгробків на своїй території...

Ганна Шелест, для Європейської правди

Brexit зупинився на кордоні: як проблема Північної Ірландії ламає переговори Великої Британії та ЄС

По обидва боки ірландського кордону є політики та активісти, які сподіваються на відновлення об’єднаної Ірландії. На думку колишнього міністра юстиції Ірландії Майкла МакДауела, ще 10 років тому він не міг уявити об’єднану Ірландію, але сьогодні готовий сказати "можливо"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  