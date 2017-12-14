В Пентагоне заявляют, что РФ активно наращивает свой ядерный арсенал – СМИ

Четверг, 14 декабря 2017, 12:53

Россия активно наращивает свои ядерные силы и укрепляет подземные сооружения для командования и управления, необходимые во время ядерного конфликта.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным чиновников Пентагона, Россия активно наращивает свои ядерные силы и, как ожидается, развернет 8000 боеголовок до 2026 года.

Сообщается, что 8000 боеголовок будут включать как крупные стратегические боеголовки, так и тысячи новых боеголовок малого класса мощности, чтобы обойти ограничения соглашения по контролю за вооружением.

Помимо расширения своих боеголовок, Россия также укрепляет подземные сооружения для командования и управления, необходимые во время ядерного конфликта.

Один из чиновников заявил, что тревожное расширение арсенала указывает, что Россия готовится вырваться из существующих ограничений по ядерному вооружению в соответствии с соглашениями о вооружениях, в том числе соглашением 2010 года о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, и 1987 года - о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как известно, США заявляют, что Россия уже нарушила последний договор, развернув запрещенную крылатую ракету.

Новая экспертиза также дает основания предположить, что Россия планирует смешать свои обычные вооруженные силы с ядерными силами в будущих конфликтах, что осложнит дальнейшее использование США ядерного оружия в качестве сдерживающего фактора для войны.

Ранее сообщалось, что США приняли новые санкции против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).