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Уряд Британії застеріг від використання антивірусів "Касперського"

Субота, 02 грудня 2017, 09:48
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Британський уряд випустив нове попередження про ризики для безпеки при використанні російського антивірусного програмного забезпечення.

Про це повідомляє ВВС.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) направив всім урядовим відомствам попередження щодо використання продуктів "Лабораторії Касперського" для систем, пов'язаних з національною безпекою.

Агентство з кібербезпеки Британії вважає, що програмне забезпечення може бути використане російським урядом.

Антивірусне програмне забезпечення, яке продає "Лабораторія Касперського", вимагає широкого доступу до файлів на комп'ютерах та в мережах для сканування шкідливого коду. Також потрібна можливість спілкуватися з компанією, щоб отримувати оновлення та ділитися даними про те, що вона знаходить.

Однак занепокоєння полягає в тому, що це може бути використана російською державою для шпигунства.

Чиновники кажуть, що рішення національного центру кібербезпеки (NCSC) базується на аналізі ризиків, а не на тому, що такий шпіонаж вже відбувся.

"Враховуючи оцінку того, що росіяни проводять кібератаки проти Великої Британії, ми вважаємо, що деякі урядові та критичні національні системи перебувають у зоні підвищеного ризику", - сказав технічний директор NCSC Іан Леві.

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Британії два тижні тому звинуватив Росію у хакерських атаках на британські ЗМІ, енергетичний та телекомунікаційний сектори.

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