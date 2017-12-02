Правительство Британии предостерегает от использования антивирусов "Касперского"

Суббота, 02 декабря 2017, 09:48

Британское правительство выпустило новое предупреждение о рисках для безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения.

Об этом сообщает ВВС.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) направил всем правительственным ведомствам предупреждения об использовании продуктов "Лаборатории Касперского" для систем, связанных с национальной безопасностью.

Агентство по кибербезопасности Великобритании считает, что программное обеспечение может быть использовано российским правительством.

Антивирусное программное обеспечение, которое продает "Лаборатория Касперского", требует широкого доступа к файлам на компьютерах и в сетях для сканирования вредоносного кода. Также нужна возможность общаться с компанией, чтобы получать обновления и делиться данными о том, что она находит.

Однако беспокойство заключается в том, что это может быть использовано российским правительством для шпионажа.

Чиновники говорят, что решение центра кибербезопасности базируется на анализе рисков, а не на том, что такой шпионаж уже состоялся.

"Учитывая оценку того, что россияне проводят кибератаки против Великобритании, мы считаем, что некоторые правительственные и критические национальные системы находятся в зоне повышенного риска", - сказал технический директор NCSC Иан Леви.

Напомним, Национальный центр кибербезопасности Великобритании две недели назад обвинил Россию в хакерских атаках на британские СМИ, энергетический и телекоммуникационный сектора.

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