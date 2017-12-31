Між Україною та ОАЕ почав діяти безвізовий режим

Неділя, 31 грудня 2017, 09:48

Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почав роботу 31 грудня.

Як раніше повідомили в МЗС України, українці, які володіють дипломатичними і службовими паспортами з безконтактним електронним носієм (біометричні паспорти), строк дії яких становить не менше 6-ти місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території ОАЕ терміном до 90 днів протягом кожних 180 днів.

Власники паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (біометричні паспорти), строк дії яких становить не менше 6-ти місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Об’єднаних Арабських Еміратів строком до 30 днів.

Громадяни України, які користуються цими документами, не мають права працювати, залучатися до будь-якої професійної діяльності або навчатися на території Об’єднаних Арабських Еміратів, якщо тільки вони не отримали на це дозвіл згідно з відповідним законодавством ОАЕ.

Загалом українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу, повідомив у своєму Twitter президент Петро Порошенко.

Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни ЄС



Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів#Безвіз pic.twitter.com/QeEFYrLDLY — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін розповів, що зараз Україна веде переговори щодо безвізу або візового спрощення із понад 20 країнами. За його словами, за два роки або навіть швидше українці зможуть їздити без віз або за спрощеною системою до близько 100 країн світу.