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Между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим

Воскресенье, 31 декабря 2017, 09:48
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Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами начал работу 31 декабря.

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинцы, которые обладают дипломатическими и служебными паспортами с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Владельцы паспортов гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней.

Граждане Украины, которые пользуются этими документами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ.

В целом украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира, сообщил в своем Twitter президент Петр Порошенко.

Ранее глава МИД Павел Климкин рассказал, что сейчас Украина ведет переговоры о безвизе или визовом упрощении из более чем 20 странами. По его словам, за два года или даже раньше украинцы смогут ездить без виз или по упрощенной системе до около 100 стран мира.

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