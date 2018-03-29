Рівень антисемітизму в Україні найнижчий серед країн Центральної та Східної Європи

Четвер, 29 березня 2018, 13:24

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У деяких країнах Центральної та Східної Європи приблизно кожен п'ятий дорослий або більш кажуть, що вони не приймуть євреїв в якості співгромадян.

Про це свідчать результати опитування американського центру Pew Research Center, який проводився в 18 країнах Центральної та Східної Європи.

Найнижчий рівень побутового антисемітизму серед країн Східної Європи зафіксований в Україні: лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни. Також низькі показники спостерігаються в Сербії і Болгарії - по 7%.

Найвищий рівень антисемітизму зафіксований у Вірменії (32%), Литві (23%) і Румунії (22%). Також досить високий рівень антисемітизму в Чехії і Польщі.

Зокрема, 18% поляків заявили, що не хотіли б бачити євреїв в якості громадян своєї країни і ще 30% сказали, що не прийматимуть їх як членів своєї сім'ї. Для Росії ці показники складають 14% і 40% відповідно.

Автори дослідження відзначають, що при розгляді поглядів на євреїв через призму переважаючих релігійних груп регіону немає суттєвої різниці між православними християнами і католиками. Хоча між країнами існують значні відмінності, ставлення православних християн регіону, здебільшого, схоже на ставлення католиків.

Наприклад, аналогічні частки православних християн і католиків по всьому регіону (17 і 16% відповідно) говорять, що вони не хочуть, щоб євреї були їх сусідами. Те ж саме можна сказати і про думки про євреїв як про громадян і членів сім'ї.