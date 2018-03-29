Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Центральной и Восточной Европы

Четверг, 29 марта 2018, 13:24

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В некоторых странах Центральной и Восточной Европы примерно каждый пятый взрослый или более говорят, что они не примут евреев в качестве сограждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американского центра Pew Research Center, который проводился в 18 странах Центральной и Восточной Европы.

Самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%). Также довольно высокий уровень антисемитизма в Чехии и Польше.

18% поляков заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны и еще 30% сказали, что не будут принимать их как членов своей семьи.

Авторы исследования отмечают, что при рассмотрении взглядов на евреев через призму преобладающих религиозных групп региона нет существенных различий между православными христианами и католиками. Хотя между странами существуют значительные различия, отношение православных христиан региона, по большей части, похоже на отношение католиков.

Например, аналогичные доли православных христиан и католиков по всему региону (17 и 16% соответственно) говорят, что они не хотят, чтобы евреи были их соседями. То же самое можно сказать и о мнениях о евреях как о гражданах и членах семьи.